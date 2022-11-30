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Gündem Boş arazide 15 kedi cesedi bulundu! CHP'li Edirne Belediyesi sessiz
Gündem

Boş arazide 15 kedi cesedi bulundu! CHP'li Edirne Belediyesi sessiz

Edirne'deki bir boş arazide, 15 kedi cesedi bulundu. Kedilerin ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 23:08:00 -
Boş arazide 15 kedi cesedi bulundu! CHP'li Edirne Belediyesi sessiz

Edirne Talatpaşa Mahallesi Külhan Sokak’taki boş bir arazide 15 kedinin cesedi bulundu.

Kedilerin telef olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Otopsi sonucunda ortaya çıkacak!

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, telef olan kedileri telefonlarıyla kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kedilerin ölüm sebebini açıklığa kavuşturmak için inceleme yaptı.

Kedilerin ölüm sebebinin bulunması için otopsi çalışması başlatıldı.

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