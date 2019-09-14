0553 313 94 23

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i 4 golle geçti

- Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 yendi - Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Köln'ü tek golle mağlup etti

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:06
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i 4 golle geçti


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahsında Bayer Leverkusen'i 4-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 4. haftasında Signal Iduna Stadı'nda Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Sarı-siyahlılar 28. dakikada Paco Alcacer, 50. ve 90. dakikalarda Marco Reus ve 83. dakikada Raphael Guerrero'nun attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 9'a çıkardı.

Bayer Leverkusen ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.


- Borussia Mönchengladbach Köln'ü tek golle yendi


UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach da deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.

Konuk ekibin tek golünü 14. dakikada Alassane Plea kaydetti.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Borussia Mönchengladbach puanını 7’e çıkardı. Bir galibiyeti bulunan Köln ise 3 puanda kaldı.

Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 yendi.

Çekişmeli geçen müsabakada konuk ekibin gollerini 5. dakikada penaltıdan Davy Klaassen ve 55. dakikada Niclas Füllkrug attı.

Başkent ekibinin tek golünü 14. dakikada penaltıdan Sebastian Andersson kaydetti.

Werder Bremen'de ilk 11'de başlayan Nuri Şahin 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Union Berlin 4 puanda kalırken, Werder Bremen puanını 6'ya çıkardı.

Diğer karşılaşmalarda Mainz 05 sahasında Hertha Berlin'i 2-1, Augsburg da sahasında aynı skorla Eintracht Frankfurt'u yendi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:06
  1. Almanya
  2. Borussia Dortmund
  3. Borussia Monchengladbach
  4. Bundesliga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet zanlısı tutuklandı
    1. Cinayet zanlısı tutuklandı
    2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    3. Yenice Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde..
    4. Maçın ardından
    5. BB Erzurumspor’da Teknik Direktör..
    6. Rıza Çalımbay: "Takımdan memnunum"
    7. Serbest bırakılınca tepki..
    8. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm
    9. Okan Buruk: "Benim için hayal..
    10. Tekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralı
    11. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip
    12. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip
    13. Esenyurt'ta yangın
    14. Hafik Gölü turizme kazandırılacak
    15. Manisa'da "askıda kıyafet" ilgi gördü
    16. HDP hakkında suç duyurusu!
    17. 4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma..
    18. "Kuşadası Triatlonu" başladı
    19. HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma..
    20. Özel sporcular, İsveç'e uğurlandı
    21. Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı
    22. Çorlu’da 15 Temmuz Şehitler ve..
    23. Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
    24. FIA Başkanı Jean Todt Marmaris’te
    25. Minik badmintonculardan 10 madalya
    26. Futbol: Toplu sonuç
    27. Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da..
    28. Futbol: Toplu sonuç
    29. 17. Hartlap Şalvar Güreş Müsabakası
    30. Sosyal medyadan canlı izledikleri..
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...