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Ekonomi Borusan’dan Orman Dostu Yaşam Rehberi
Ekonomi

Borusan’dan Orman Dostu Yaşam Rehberi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 11:01:00 -
Borusan’dan Orman Dostu Yaşam Rehberi

Borusan tarafından Orman Dostu Yaşam Rehberi yayınlandı. Rehberde orman yangınlarına değiniliyor.

Yangınlara karşı alınacak önlemlere işaret ediliyor. Ayrıca ormanları korumak için bireysel olarak atılacak adımlar anlatılıyor. Orman Dostu Yaşam Rehberi’ne https://www.borusan.com/borusan-orman-dostu-yasam-rehberi-2.pdf adresinden ulaşılabiliyor. Borusan’ca hayata geçirilen Orman Kahramanları adlı proje devam ediyor. Proje Orman Dostu Yaşam Rehberi’nin yaygınlaştırılmasını da içeriyor.

Öte yandan yılda iki kez yapılan kıyı temizliği, 2022’den bu yana tüm Okyanus Gönüllü Borusanlılara açık olarak düzenleniyor. İkinci kıyı temizliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle çalışma yürütüldü. Borusan Limanı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Sarı ile su ve kıyı temizliği konusunda yapılması gerekenler, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu ve bireysel olarak yapılabilecekler konulu eğitimin ardından Gemsaz Sahili’nde kıyı temizliği yapan Borusan, Borusan İlkokulu öğrencilerinin de katılımıyla geniş çaplı bir etkinliğe imza attı. Gemlik Dalgıçlar Birliği’nin gönüllü dalgıçları da dalış gerçekleştirirken, deniz dibinden çıkardıkları atıklarla kirliliği gözler önüne serdi. Dalgıçların topladıkları plastik, cam ve metal atıklar, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla sergi alanında yer aldı. Borusan Limanı aynı zamanda Marmara Denizi’nde müsilajın önlenmesi konusunda farkındalığın artırılması ve müsilajın önlenmesine yönelik projelerin desteklenmesi için faaliyetler yürütüyor.

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