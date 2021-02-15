Borusan Premium’dan bir ilk: Kısa dönem kiralama fırsatı

Minimum 1 aydan maksimum 12 aya kadar kiralama fırsatıyla Borusan Otomotiv Premium, ayrıcalıklı hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Kısa dönem kiralama fırsatından yararlananlar, 30 gün önceden haber vermek koşuluyla otomobilini iade etme hakkı da elde ediyor. Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığı ile kısa dönem otomobil kiralayanlar, farklı marka ve model seçenekleriyle, tercih ettikleri otomobili kullanmanın keyfini sürüyor. Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/ kisa_donem_kiralama_firsati adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.