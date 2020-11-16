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Otomotiv Borusan Otomotiv’e iletişim merkezi ile üç büyük ödül
Otomotiv

Borusan Otomotiv’e iletişim merkezi ile üç büyük ödül

Borusan Otomotiv, müşteri iletişim merkezi Webhelp ile Contact Center World Awards 2020’de üç büyük ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:17:00 -
Borusan Otomotiv’e iletişim merkezi ile üç büyük ödül

Çağrı merkezi sektörünün en prestijli organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi finallerinde yarışan Borusan Otomotiv ‘’En İyi Sosyal Medya Kullanımı’’ ve ‘’En İyi Teknolojik Yenilik’’ kategorilerinde altın, ‘’En İyi Müşteri Hizmetleri’’ kategorisinde ise gümüş ödülü kazandı. Farklı kategorilerde çeşitli sektörlerden birçok firma ve çağrı merkezinin yer aldığı Contact Center World Awards’da yılın en başarılı olanları ödüllendirildi.
Dijital dönüşüme insan merkezli bir yaklaşımla müşteri beklentilerini ele alarak adapte olduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Son iki yıldır dijital dönüşüm çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve müşterilerimizi tüm çalışmalarımızın odak noktası haline getirerek yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Süreç boyunca katkısı olan tüm iş birimlerimize ve ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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