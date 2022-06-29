Borsalarda 24 yılın en kötü performansı!

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi bu sene yaklaşık yüzde 17 düştü. 1998'deki Asya krizinde endeks yılın ilk 6 ayında yüzde 20'den fazla düşmüştü.

Gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde yeniden kara bulutlar dolanıyor. ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek amacıyla agresif faiz artırım döngüsüne başlaması dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona sürükleneceğine, bu durumun da gelişen piyasaları vuracağına dair endişeler hakim.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi son 4 çeyrekte düştü. Bu, 2008'den beri en uzun soluklu düşüş trendi oldu.

Dubai'deki Tellimer'de stratejist olan Hasnain Malik yükselen ABD faizleri, güçlü dolar, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışın bazı gelişen ülkeler için 'zehirli bir karışım' olduğunu söyledi.

Bank Julius Baer Hisse Senedi Stratejisti Leonardo Pellandini gelişen ülke hisse senedi piyasaları için yılın ikinci yarısının da zorlu geçebileceğini belirtti.

JP Morgan Stratejistleri ise daha iyimser görüşte. Marko Kolanovic öncülüğündeki stratejistler gelişen ülke Borsalarının ikinci yarıda gelişmiş olanlara kıyasla daha iyi performans göstereceği tahminini paylaştı. Stratejistler yıl sonuna kadar MSCI Endeksinin yüzde 20 yükselmesini bekliyor.