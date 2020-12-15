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Ekonomi Borsadan rekorlar
Ekonomi

Borsadan rekorlar

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:26:03 -
Borsadan rekorlar

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak günü 1.395,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.399,86 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 1,75 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu ve piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlamasına karşın artan vakaların risk algısını artırdığına değinen analistler, bazı ülkelerde ek kısıtlamalara gidilebileceği ihtimaliyle de pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunum, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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