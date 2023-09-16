Borsadaki sert düşüşün nedeni belli oldu!

Borsa İstanbul, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte başlattığı ralliyi bu haftaki yüzde 4.3 oranındaki kayıpla sonlandırdı. Uzmanlar, sert düşüşün kâr satışlarından kaynaklandığı görüşünde.

Haziran ayındaki seçimlerin ardından rekor üstüne rekor kıran ve 4.928 puandan hafta başında 8.403 puana yükselen Borsa İstanbul pafkaşı yüzde 4.3 kayıpla tamamladı.

Mehtap Özcan Ertürk'ün Sözcü'deki haberinde yer alan uzman görüşlerine göre düşüşün nedeni kâr satışları.

Haberde, BİST 100 endeksindeki düşüşün, 2023 başındaki seçim atmosferiyle yaşanan kayıpları hatırlattığı ifade edilerek, seçim sonrası gelen rallinin ardından son günlerde hisse senedi piyasalarında egemen olan satıcılı seyir Borsa İstanbul'un ‘nefesi mi kesiliyor' endişesine yol açtığı belirtiliyor.

Ralli sona erdi

Seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkması ve yeni ekonomi ekibi ile değişen ekonomi politikalarıyla çok ciddi bir rallinin başladığı belirtilen haberde "Endeksin 3 ay içinde 4.928 puandan haftayı 8.403 puanla başlatan endeks bu hafta sert satışlara sahne oldu. Haziran ayına 4.928 puanla başlarken hafta başında gördüğü 8.403 puanla tüm zamanların rekorunu kıran endeks haftayı yüzde 4.3 kayıpla tamamladı. Birkaç aydır süren hızlı yükselişlerin ardından gelen bu kayıplar, Mart 2024'teki yerel seçimlere yaklaşılırken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine benzer bir satış trendine girmiş olabileceği endişesi yarattı" denildi.

Ilımlı hava sürecek

Ancak habere göre uzmanlar seçim öncesi bir satış trendinin söz konusu olmadığı görüşünde. Uzmanlar, son günlerde yaşanan satışları ‘soluksuz bir şekilde yükselen borsada kâr satışları olarak' değerlendiriyor. Ilımlı havanın yerel seçimlere kadar veya reel faiz olmadığı müddetçe devam edeceği belirtiliyor.

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