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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:44:24 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2740,90
BIST ANKARA2.3700,16
BIST ANTALYA2.2434,12
BIST BALIKESİR2.1241,73
BIST BURSA3.6550,68
BIST DENIZLI2.792-1,13
BIST ISTANBUL1.5530,05
BIST IZMIR3.301-0,20
BIST KAYSERI8.5712,53
BIST KOCAELI3.413-0,46
BIST KONYA3.4903,25
BIST TEKIRDAĞ9.385-0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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