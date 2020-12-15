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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:51:09 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.970-1,53
BIST ANKARA2.230-0,03
BIST ANTALYA2.054-1,47
BIST BALIKESİR1.887-0,09
BIST BURSA3.5580,32
BIST DENIZLI2.762-0,91
BIST ISTANBUL1.450-0,26
BIST IZMIR3.1380,47
BIST KAYSERI7.935-0,74
BIST KOCAELI3.4151,41
BIST KONYA3.249-6,30
BIST TEKIRDAĞ9.3520,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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