Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.054
|-2,46
|BIST ANKARA
|2.031
|-2,20
|BIST ANTALYA
|1.290
|-2,70
|BIST BALIKESİR
|1.179
|-2,40
|BIST BURSA
|2.486
|-1,91
|BIST DENIZLI
|2.307
|0,13
|BIST ISTANBUL
|1.152
|-1,40
|BIST IZMIR
|2.302
|-2,49
|BIST KAYSERI
|5.024
|-2,74
|BIST KOCAELI
|2.339
|-0,42
|BIST KONYA
|1.532
|0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|7.974
|5,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)