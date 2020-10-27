Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.098
|2,21
|BIST ANKARA
|2.085
|0,51
|BIST ANTALYA
|1.736
|2,38
|BIST BALIKESİR
|1.572
|1,40
|BIST BURSA
|3.232
|1,64
|BIST DENIZLI
|2.683
|-1,51
|BIST ISTANBUL
|1.236
|0,11
|BIST IZMIR
|2.743
|2,73
|BIST KAYSERI
|6.420
|1,06
|BIST KOCAELI
|2.626
|1,44
|BIST KONYA
|2.184
|2,77
|BIST TEKIRDAĞ
|8.642
|-5,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)