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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:38:04 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.129 -0,84
BIST ANKARA 2.064 0,33
BIST ANTALYA 1.432 0,68
BIST BALIKESİR 1.450 1,10
BIST BURSA 2.926 1,84
BIST DENIZLI 2.758 2,28
BIST ISTANBUL 1.215 0,42
BIST IZMIR 2.590 -0,16
BIST KAYSERI 6.158 1,83
BIST KOCAELI 2.449 -0,90
BIST KONYA 1.921 2,96
BIST TEKIRDAĞ 7.228 -1,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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