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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:37:20 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.288 -0,66
BIST ANKARA 196.456 0,71
BIST ANTALYA 110.406 1,92
BIST BALIKESİR 124.419 1,44
BIST BURSA 215.750 2,66
BIST DENIZLI 256.414 6,62
BIST ISTANBUL 119.519 0,63
BIST IZMIR 235.854 1,03
BIST KAYSERI 495.171 2,66
BIST KOCAELI 226.988 1,78
BIST KONYA 102.358 1,05
BIST TEKIRDAĞ 732.604 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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