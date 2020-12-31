Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|4.579.968.652
|Garanti Bankası
|2.094.509.345
|Şişe Cam
|1.693.881.305
|Zorlu Enerji
|887.125.202
|Türk Hava Yolları
|801.785.817
|Kardemir (D)
|684.261.188
|Odaş Elektrik
|650.722.822
|ASELSAN
|633.838.492
|Akbank
|602.682.349
|Yapı ve Kredi Bankası
|594.251.860
|Koza Altın
|543.039.339
|Petkim
|500.166.054
|Ereğli Demir Çelik
|493.234.475
|Vakıflar Bankası
|492.267.164
|Turkcell
|485.982.416
|İş Finansal Kiralama
|484.972.662
|DO-CO
|450.813.645
|İş GMYO
|448.276.993
|Hektaş
|439.773.472
|Emlak Konut GMYO
|387.211.818
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)