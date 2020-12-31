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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:46:04 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları4.579.968.652
Garanti Bankası2.094.509.345
Şişe Cam1.693.881.305
Zorlu Enerji887.125.202
Türk Hava Yolları801.785.817
Kardemir (D)684.261.188
Odaş Elektrik650.722.822
ASELSAN633.838.492
Akbank602.682.349
Yapı ve Kredi Bankası594.251.860
Koza Altın543.039.339
Petkim500.166.054
Ereğli Demir Çelik493.234.475
Vakıflar Bankası492.267.164
Turkcell485.982.416
İş Finansal Kiralama484.972.662
DO-CO450.813.645
İş GMYO448.276.993
Hektaş439.773.472
Emlak Konut GMYO387.211.818

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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