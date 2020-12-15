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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:52:54 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.068.122.508
Odaş Elektrik2.065.405.953
Kardemir (D)2.015.321.091
Petkim1.692.498.963
Emlak Konut GMYO1.455.226.620
Şişe Cam1.435.636.887
Tüpraş1.274.303.330
Türk Hava Yolları1.241.322.793
Halkbank1.082.554.187
Yapı ve Kredi Bankası999.352.206
Doğan Holding745.288.566
Özak GMYO705.767.380
ASELSAN692.868.382
Vakıflar Bankası660.850.910
Torunlar GMYO556.792.782
Ereğli Demir Çelik506.908.050
Tümosan Motor ve Traktör504.509.020
Albaraka Türk471.779.906
Akbank469.980.083
Kartonsan467.526.771

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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