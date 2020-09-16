Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.099.719.294
|Sasa Polyester
|775.531.072
|Petkim
|736.589.833
|Şişe Cam
|554.447.537
|Garanti Bankası
|390.056.996
|Eczacıbaşı İlaç
|323.309.996
|Halk GMYO
|269.751.101
|Tüpraş
|260.142.747
|Türk Hava Yolları
|253.040.490
|Emlak Konut GMYO
|252.974.771
|Aselsan
|235.503.312
|Tekfen Holding
|233.915.657
|Vakıflar Bankası
|233.231.277
|Turkcell
|206.611.558
|Zorlu Enerji
|201.154.568
|T. Halk Bankası
|183.620.860
|Bim Mağazalar
|179.433.447
|Odaş Elektrik
|178.641.838
|Türkiye Sigorta
|157.871.661
|Şekerbank
|153.765.199
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)