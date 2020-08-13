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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:46:43 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.143.334.253
Tüpraş 1.061.137.692
Emlak Konut GMYO 1.039.855.592
Güneş Sigorta 1.027.256.559
Türk Hava Yolları 1.014.602.803
Garanti Bankası 989.842.535
Karsan Otomotiv 954.360.880
Kardemir (D) 818.016.555
Şişe Cam 776.594.449
Turkcell 696.344.936
Akbank 689.906.871
Tekfen Holding 571.050.815
Bim Mağazalar 474.395.761
Türk Telekom 462.726.796
Odaş Elektrik 459.318.969
Şekerbank 392.444.215
Koç Holding 360.259.375
Pegasus 338.552.921
Deva Holding 336.510.228
Eczacıbaşı İlaç 320.526.914


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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