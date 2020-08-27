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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:39:44 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.151.920.502
Güneş Sigorta 1.145.961.242
Petkim 814.605.348
Şişe Cam 701.344.461
Tüpraş 636.346.256
Zorlu Enerji 597.655.698
Sasa Polyester 521.068.388
Emlak Konut GMYO 473.335.767
Pegasus 425.945.269
Türk Hava Yolları 423.552.231
Yapı ve Kredi Bankası 408.552.961
Torunlar GMYO 383.000.981
Akbank 335.085.062
Aselsan 318.704.935
Şekerbank 293.160.042
Trakya Cam 257.391.845
İpek Doğal Enerji 248.221.334
İş Finansal Kiralama 235.284.321
Kardemir (D) 233.336.297
Koza Madencilik 232.355.682

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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