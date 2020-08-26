Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.148.063.601
|Petkim
|1.097.503.375
|Güneş Sigorta
|900.850.589
|Garanti Bankası
|833.838.236
|Sasa Polyester
|833.047.425
|Trakya Cam
|730.722.436
|Türk Hava Yolları
|566.791.897
|ASELSAN
|518.210.938
|Yapı ve Kredi Bankası
|423.655.837
|Akbank
|380.251.051
|Tüpraş
|379.794.554
|Bim Mağazalar
|359.124.665
|Emlak Konut GMYO
|349.436.200
|Pegasus
|329.336.220
|Kardemir (D)
|324.414.042
|Soda Sanayii
|259.875.623
|İş Finansal Kiralama
|244.380.458
|İş Bankası (C)
|209.737.704
|Vakıflar Bankası
|197.509.584
|Turkcell
|196.999.259
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)