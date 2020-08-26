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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:18:58 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.148.063.601
Petkim 1.097.503.375
Güneş Sigorta 900.850.589
Garanti Bankası 833.838.236
Sasa Polyester 833.047.425
Trakya Cam 730.722.436
Türk Hava Yolları 566.791.897
ASELSAN 518.210.938
Yapı ve Kredi Bankası 423.655.837
Akbank 380.251.051
Tüpraş 379.794.554
Bim Mağazalar 359.124.665
Emlak Konut GMYO 349.436.200
Pegasus 329.336.220
Kardemir (D) 324.414.042
Soda Sanayii 259.875.623
İş Finansal Kiralama 244.380.458
İş Bankası (C) 209.737.704
Vakıflar Bankası 197.509.584
Turkcell 196.999.259

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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