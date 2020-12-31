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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:32:49 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)203.315,00-10,0022,60
İş Bankası (B)40.999,000,4835,85
İş Bankası (C)6,95-0,718,42
İş Bankası (Kur.)350.000,00
66,67
İş Fin.Kir.3,84-0,261,05
İş Girişim19,37-1,53409,74
İş GMYO2,310,0031,25
İş Y. Men. Değ.17,68-0,79339,06
İş Yat. Ort.3,522,62118,45
İşbir Holding2.740,00-0,16537,21
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,140,0083,87
İttifak Holding2,250,0072,56
İz Hayvancılık Tarım18,74-0,32616,23
İzmir Demir Çelik10,48-0,9527,96
İzmir Fırça5,621,08212,22
Jantsa Jant Sanayi321,00-1,92503,52
Kafein Yazılım21,242,1291,25
Kaplamin34,000,00512,61
Kardemir (A)5,91-0,67123,02
Kardemir (B)5,27-0,3899,62
Kardemir (D)5,750,35116,17
Karel Elektronik23,425,8861,18
Karsan Otomotiv3,16-0,94100,00
Karsu Tekstil8,25-3,06154,63
Kartonsan95,95-4,05556,56
Katmerciler Ekipman3,08-0,32101,48
Kent Gıda340,00-1,531364,16
Kerevitaş Gıda6,60-0,15102,45
Kervan Gıda13,21-0,83
Kervansaray Yat. Holding1,28-0,78132,73
Kiler GMYO2,542,42137,61
Klimasan Klima17,02-0,99-19,77
Koç Holding20,74-0,963,65
Konfrut Gıda16,75-0,42114,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji23,40-2,58
Konya Çimento1.127,801,03315,70
Kordsa Teknik Tekstil15,65-1,2023,07
Koza Altın97,150,0031,20
Koza Madencilik15,55-0,3255,03
Körfez GMYO5,79-1,03142,26
Kristal Kola3,771,62149,67
Kron Telekomünikasyon36,849,97189,62
Kuştur Kuşadası Turizm154,908,32559,85
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-0,87103,34
Kütahya Porselen50,10-0,10656,80
Lider Faktoring3,22-0,9275,48
Link Bilgisayar61,65-0,24242,72
Logo Yazılım126,501,20108,06
Lokman Hekim Sağlık10,93-0,9190,56
Lüks Kadife28,90-0,34234,49
Makina Takım3,490,0085,64
Marka Yatırım Holding6,33-0,16436,44
Marmaris Altınyunus111,1010,0056,48
Marshall308,000,72547,88
Martı GMYO2,76-1,08173,27
Martı Otel2,11-1,40131,87
Mavi Giyim51,70-0,96-10,71
Mazhar Zorlu Holding29,500,00144,00
Mega Polietilen7,18-1,24713,44
Menderes Tekstil3,10-0,96136,64
Merit Turizm82,005,20321,81
Merko Gıda8,68-3,56740,65
Metemtur Otelcilik22,167,781144,94
Metro Holding2,07-0,9650,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,87-1,3746,43
Metro Yatırım Ortaklığı2,33-0,43-55,25
Migros Ticaret42,360,4374,90
Milpa4,54-1,30107,31
Mistral GMYO4,30-0,69129,14
MLP Sağlık19,660,1022,88
MMC San. Ve Tic. Yat.4,590,66302,63
Mondi Tire Kutsan7,845,9589,37
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,961,54190,57
Net Holding3,461,1733,08
Netaş Telekom.28,301,73116,69
Niğbaş Niğde Beton51,60-2,55732,26
Nuh Çimento49,12-3,50347,16
Nurol GMYO7,200,00101,68
Odaş Elektrik3,90-0,76169,76
Olmuksan-IP11,986,02367,79
Orge Enerji Elektrik7,390,5448,99
Orma Orman Mahsulleri16,350,00492,39
Osmanlı Menkul28,66-5,47587,08
Ostim Endüstriyel Yat4,10-0,24144,05
Otokar326,70-1,74122,18
Oyak Çimento8,78-0,1159,70
Oyak Yat. Ort.6,624,75186,75
Oylum Sınai Yatırımlar4,69-0,2151,84
Özak GMYO5,080,5997,67
Özbal Çelik Boru6,31-0,63291,47
Özderici GMYO2,21-1,3440,76
Özerden Plastik9,00-0,55294,74
Pamukova Elektrik22,00-7,091618,75
Panora GMYO6,28-0,7912,11
Papilon Savunma21,78-0,27182,62
Park Elek.Madencilik5,370,0076,07
Parsan24,320,3343,57
Pegasus75,150,80-13,02
Peker GMYO2,62-0,38189,71
Penguen Gıda4,930,82438,57
Pera GMYO2,19-0,90132,98
Pergamon Dış Ticaret19,719,99154,73
Petkim5,04-0,4058,74
Petrokent Turizm877,405,71584,93
Pınar Et Ve Un23,20-2,93155,24
Pınar Su7,37-1,60217,67
Pınar Süt23,62-1,5087,32
Plastikkart14,700,6858,58
Polisan Holding3,96-0,7531,23
Politeknik Metal409,10-0,22437,78
Prizma Press Matbaacılık5,44-1,4526,51
QNB Finans Fin. Kir.124,001,22-3,95
QNB Finansbank68,850,5183,60
Ral Yatırım Holding4,503,6971,46
Ray Sigorta15,56-0,77354,97
Reysaş GMYO5,41-0,5517,86
Reysaş Lojistik9,16-0,43109,13
Rhea Girişim3,731,36213,45
Rodrigo Tekstil13,851,17665,19
Royal Halı3,450,00151,82
RTA Laboratuvarları30,70-1,921223,28
Sabancı Holding11,470,2625,77
Safkar Ege Soğutmacılık10,72-2,63391,74
Sanel Mühendislik3,460,8717,93
Sanifoam Sünger13,541,80170,80
Sanko Pazarlama9,320,2227,92
Saray Matbaacılık8,844,86583,80
Sarkuysan8,840,23178,21
Sasa Polyester20,080,30159,77
Say Yenilenebilir Enerji8,590,00283,48
Sekuro Plastik13,76-1,43156,72
Selçuk Ecza Deposu13,86-2,46132,36
Selçuk Gıda5,072,63370,44
Senkron Güvenlik26,269,97861,90
Serve Film Prodüksiyon15,001,76843,40
Servet GMYO77,050,00806,47
Seyitler Kimya37,309,71449,34
Silverline Endüstri8,69-0,23302,31
Sinpaş GMYO4,11-0,72254,31
Smartiks Yazılım8,87-1,44-9,58
Sodaş Sodyum Sanayii28,90-0,21651,39
Söktaş5,061,61197,56
Sönmez Filament69,001,401313,93
Sönmez Pamuklu24,64-2,14400,81
Sumaş Suni Tahta47,000,00378,96
Şeker Fin. Kir.6,29-2,1831,59
Şekerbank1,52-0,6539,42
Şişe Cam7,27-0,1442,82
Şok Marketler12,58-0,4716,91
T. Halk Bankası5,58-0,89-5,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,240,1424,51
T.S.K.B.1,78-1,1147,11
T.Tuborg17,89-0,6750,34
Taç Tarım Ürünleri10,621,63240,38
Tat Gıda11,961,3696,59
TAV Havalimanları21,300,66-21,59
Taze Kuru Gıda205,000,002731,49
Tek-Art Turizm2,041,4961,90
Tekfen Holding16,590,18-8,29
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,789,98204,29
Temapol Polimer Plastik11,632,92122,80
TGS Dış Ticaret12,719,95172,16
Tofaş Oto. Fab.33,20-1,3742,47
Torunlar GMYO3,88-0,2641,09
Trabzon Liman32,08-0,74206,29
Trabzonspor Sportif2,380,0085,29
Trend GMYO12,75-1,01479,55
TSKB GMYO5,732,32500,01
Tuğçelik7,94-1,61101,01
Tukaş9,67-0,82-21,70
Turcas Petrol4,70-0,8476,03
Turkcell16,17-0,4319,99
Tümosan Motor ve Traktör14,15-0,21120,75
Tüpraş108,000,00-14,83
Türk Hava Yolları12,910,08-10,72
Türk Prysmian Kablo12,07-1,07367,74
Türk Telekom8,61-0,2319,33
Türk Traktör168,200,42217,89
Türker Proje Gayrimenkul111,10-1,86164,52
Türkiye Sigorta6,570,31201,68
Ufuk Yatırım13,700,66431,01
Ulaşlar Turizm Yat.4,18-0,48348,56
Ulusoy Elektrik50,70-0,7890,60
Ulusoy Un Sanayi11,59-0,34203,40
Umpaş Holding2,619,66320,97
Uşak Seramik2,362,6194,48
Utopya Turizm38,004,34672,36
Uzertaş Boya56,002,752422,52
Ülker Bisküvi23,401,124,65
Vakıf Fin. Kir.4,300,94103,07
Vakıf GMYO3,620,00109,13
Vakıf Yat. Ort.7,34-0,41303,04
Vakıflar Bankası4,74-0,42-13,97
Vakko Tekstil6,51-2,4043,39
Vanet Gıda7,88-2,35451,05
Verusa Holding44,70-0,67140,96
Verusaturk Girisim13,391,67154,62
Vestel21,08-0,0967,04
Vestel Beyaz Eşya39,08-1,8185,23
Viking Kağıt9,594,13412,83
Yapı Kredi Koray GMYO4,41-0,2382,23
Yapı ve Kredi Bank.3,100,3225,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,004,141066,87
Yataş13,800,8890,06
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,890,41203,73
Yeni Gimat GMYO12,31-0,082,83
Yeşil GMYO1,370,00114,06
Yeşil Yapı1,82-0,55175,76
Yeşil Yatırım Holding92,90-0,21727,25
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,000,22429,71
Yonga Mobilya31,540,00241,62
Yükselen Çelik7,26-1,09136,87
Yünsa14,960,0048,59
Zorlu Enerji2,700,0065,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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