Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|203.315,00
|-10,00
|22,60
|İş Bankası (B)
|40.999,00
|0,48
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,95
|-0,71
|8,42
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-0,26
|1,05
|İş Girişim
|19,37
|-1,53
|409,74
|İş GMYO
|2,31
|0,00
|31,25
|İş Y. Men. Değ.
|17,68
|-0,79
|339,06
|İş Yat. Ort.
|3,52
|2,62
|118,45
|İşbir Holding
|2.740,00
|-0,16
|537,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|0,00
|83,87
|İttifak Holding
|2,25
|0,00
|72,56
|İz Hayvancılık Tarım
|18,74
|-0,32
|616,23
|İzmir Demir Çelik
|10,48
|-0,95
|27,96
|İzmir Fırça
|5,62
|1,08
|212,22
|Jantsa Jant Sanayi
|321,00
|-1,92
|503,52
|Kafein Yazılım
|21,24
|2,12
|91,25
|Kaplamin
|34,00
|0,00
|512,61
|Kardemir (A)
|5,91
|-0,67
|123,02
|Kardemir (B)
|5,27
|-0,38
|99,62
|Kardemir (D)
|5,75
|0,35
|116,17
|Karel Elektronik
|23,42
|5,88
|61,18
|Karsan Otomotiv
|3,16
|-0,94
|100,00
|Karsu Tekstil
|8,25
|-3,06
|154,63
|Kartonsan
|95,95
|-4,05
|556,56
|Katmerciler Ekipman
|3,08
|-0,32
|101,48
|Kent Gıda
|340,00
|-1,53
|1364,16
|Kerevitaş Gıda
|6,60
|-0,15
|102,45
|Kervan Gıda
|13,21
|-0,83
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|-0,78
|132,73
|Kiler GMYO
|2,54
|2,42
|137,61
|Klimasan Klima
|17,02
|-0,99
|-19,77
|Koç Holding
|20,74
|-0,96
|3,65
|Konfrut Gıda
|16,75
|-0,42
|114,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|23,40
|-2,58
|Konya Çimento
|1.127,80
|1,03
|315,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,65
|-1,20
|23,07
|Koza Altın
|97,15
|0,00
|31,20
|Koza Madencilik
|15,55
|-0,32
|55,03
|Körfez GMYO
|5,79
|-1,03
|142,26
|Kristal Kola
|3,77
|1,62
|149,67
|Kron Telekomünikasyon
|36,84
|9,97
|189,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|154,90
|8,32
|559,85
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-0,87
|103,34
|Kütahya Porselen
|50,10
|-0,10
|656,80
|Lider Faktoring
|3,22
|-0,92
|75,48
|Link Bilgisayar
|61,65
|-0,24
|242,72
|Logo Yazılım
|126,50
|1,20
|108,06
|Lokman Hekim Sağlık
|10,93
|-0,91
|90,56
|Lüks Kadife
|28,90
|-0,34
|234,49
|Makina Takım
|3,49
|0,00
|85,64
|Marka Yatırım Holding
|6,33
|-0,16
|436,44
|Marmaris Altınyunus
|111,10
|10,00
|56,48
|Marshall
|308,00
|0,72
|547,88
|Martı GMYO
|2,76
|-1,08
|173,27
|Martı Otel
|2,11
|-1,40
|131,87
|Mavi Giyim
|51,70
|-0,96
|-10,71
|Mazhar Zorlu Holding
|29,50
|0,00
|144,00
|Mega Polietilen
|7,18
|-1,24
|713,44
|Menderes Tekstil
|3,10
|-0,96
|136,64
|Merit Turizm
|82,00
|5,20
|321,81
|Merko Gıda
|8,68
|-3,56
|740,65
|Metemtur Otelcilik
|22,16
|7,78
|1144,94
|Metro Holding
|2,07
|-0,96
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,87
|-1,37
|46,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-0,43
|-55,25
|Migros Ticaret
|42,36
|0,43
|74,90
|Milpa
|4,54
|-1,30
|107,31
|Mistral GMYO
|4,30
|-0,69
|129,14
|MLP Sağlık
|19,66
|0,10
|22,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,59
|0,66
|302,63
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|5,95
|89,37
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,96
|1,54
|190,57
|Net Holding
|3,46
|1,17
|33,08
|Netaş Telekom.
|28,30
|1,73
|116,69
|Niğbaş Niğde Beton
|51,60
|-2,55
|732,26
|Nuh Çimento
|49,12
|-3,50
|347,16
|Nurol GMYO
|7,20
|0,00
|101,68
|Odaş Elektrik
|3,90
|-0,76
|169,76
|Olmuksan-IP
|11,98
|6,02
|367,79
|Orge Enerji Elektrik
|7,39
|0,54
|48,99
|Orma Orman Mahsulleri
|16,35
|0,00
|492,39
|Osmanlı Menkul
|28,66
|-5,47
|587,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|-0,24
|144,05
|Otokar
|326,70
|-1,74
|122,18
|Oyak Çimento
|8,78
|-0,11
|59,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,62
|4,75
|186,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,69
|-0,21
|51,84
|Özak GMYO
|5,08
|0,59
|97,67
|Özbal Çelik Boru
|6,31
|-0,63
|291,47
|Özderici GMYO
|2,21
|-1,34
|40,76
|Özerden Plastik
|9,00
|-0,55
|294,74
|Pamukova Elektrik
|22,00
|-7,09
|1618,75
|Panora GMYO
|6,28
|-0,79
|12,11
|Papilon Savunma
|21,78
|-0,27
|182,62
|Park Elek.Madencilik
|5,37
|0,00
|76,07
|Parsan
|24,32
|0,33
|43,57
|Pegasus
|75,15
|0,80
|-13,02
|Peker GMYO
|2,62
|-0,38
|189,71
|Penguen Gıda
|4,93
|0,82
|438,57
|Pera GMYO
|2,19
|-0,90
|132,98
|Pergamon Dış Ticaret
|19,71
|9,99
|154,73
|Petkim
|5,04
|-0,40
|58,74
|Petrokent Turizm
|877,40
|5,71
|584,93
|Pınar Et Ve Un
|23,20
|-2,93
|155,24
|Pınar Su
|7,37
|-1,60
|217,67
|Pınar Süt
|23,62
|-1,50
|87,32
|Plastikkart
|14,70
|0,68
|58,58
|Polisan Holding
|3,96
|-0,75
|31,23
|Politeknik Metal
|409,10
|-0,22
|437,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,44
|-1,45
|26,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,00
|1,22
|-3,95
|QNB Finansbank
|68,85
|0,51
|83,60
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|3,69
|71,46
|Ray Sigorta
|15,56
|-0,77
|354,97
|Reysaş GMYO
|5,41
|-0,55
|17,86
|Reysaş Lojistik
|9,16
|-0,43
|109,13
|Rhea Girişim
|3,73
|1,36
|213,45
|Rodrigo Tekstil
|13,85
|1,17
|665,19
|Royal Halı
|3,45
|0,00
|151,82
|RTA Laboratuvarları
|30,70
|-1,92
|1223,28
|Sabancı Holding
|11,47
|0,26
|25,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,72
|-2,63
|391,74
|Sanel Mühendislik
|3,46
|0,87
|17,93
|Sanifoam Sünger
|13,54
|1,80
|170,80
|Sanko Pazarlama
|9,32
|0,22
|27,92
|Saray Matbaacılık
|8,84
|4,86
|583,80
|Sarkuysan
|8,84
|0,23
|178,21
|Sasa Polyester
|20,08
|0,30
|159,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,59
|0,00
|283,48
|Sekuro Plastik
|13,76
|-1,43
|156,72
|Selçuk Ecza Deposu
|13,86
|-2,46
|132,36
|Selçuk Gıda
|5,07
|2,63
|370,44
|Senkron Güvenlik
|26,26
|9,97
|861,90
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|1,76
|843,40
|Servet GMYO
|77,05
|0,00
|806,47
|Seyitler Kimya
|37,30
|9,71
|449,34
|Silverline Endüstri
|8,69
|-0,23
|302,31
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-0,72
|254,31
|Smartiks Yazılım
|8,87
|-1,44
|-9,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,90
|-0,21
|651,39
|Söktaş
|5,06
|1,61
|197,56
|Sönmez Filament
|69,00
|1,40
|1313,93
|Sönmez Pamuklu
|24,64
|-2,14
|400,81
|Sumaş Suni Tahta
|47,00
|0,00
|378,96
|Şeker Fin. Kir.
|6,29
|-2,18
|31,59
|Şekerbank
|1,52
|-0,65
|39,42
|Şişe Cam
|7,27
|-0,14
|42,82
|Şok Marketler
|12,58
|-0,47
|16,91
|T. Halk Bankası
|5,58
|-0,89
|-5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,24
|0,14
|24,51
|T.S.K.B.
|1,78
|-1,11
|47,11
|T.Tuborg
|17,89
|-0,67
|50,34
|Taç Tarım Ürünleri
|10,62
|1,63
|240,38
|Tat Gıda
|11,96
|1,36
|96,59
|TAV Havalimanları
|21,30
|0,66
|-21,59
|Taze Kuru Gıda
|205,00
|0,00
|2731,49
|Tek-Art Turizm
|2,04
|1,49
|61,90
|Tekfen Holding
|16,59
|0,18
|-8,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,78
|9,98
|204,29
|Temapol Polimer Plastik
|11,63
|2,92
|122,80
|TGS Dış Ticaret
|12,71
|9,95
|172,16
|Tofaş Oto. Fab.
|33,20
|-1,37
|42,47
|Torunlar GMYO
|3,88
|-0,26
|41,09
|Trabzon Liman
|32,08
|-0,74
|206,29
|Trabzonspor Sportif
|2,38
|0,00
|85,29
|Trend GMYO
|12,75
|-1,01
|479,55
|TSKB GMYO
|5,73
|2,32
|500,01
|Tuğçelik
|7,94
|-1,61
|101,01
|Tukaş
|9,67
|-0,82
|-21,70
|Turcas Petrol
|4,70
|-0,84
|76,03
|Turkcell
|16,17
|-0,43
|19,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,15
|-0,21
|120,75
|Tüpraş
|108,00
|0,00
|-14,83
|Türk Hava Yolları
|12,91
|0,08
|-10,72
|Türk Prysmian Kablo
|12,07
|-1,07
|367,74
|Türk Telekom
|8,61
|-0,23
|19,33
|Türk Traktör
|168,20
|0,42
|217,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|111,10
|-1,86
|164,52
|Türkiye Sigorta
|6,57
|0,31
|201,68
|Ufuk Yatırım
|13,70
|0,66
|431,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,18
|-0,48
|348,56
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|-0,78
|90,60
|Ulusoy Un Sanayi
|11,59
|-0,34
|203,40
|Umpaş Holding
|2,61
|9,66
|320,97
|Uşak Seramik
|2,36
|2,61
|94,48
|Utopya Turizm
|38,00
|4,34
|672,36
|Uzertaş Boya
|56,00
|2,75
|2422,52
|Ülker Bisküvi
|23,40
|1,12
|4,65
|Vakıf Fin. Kir.
|4,30
|0,94
|103,07
|Vakıf GMYO
|3,62
|0,00
|109,13
|Vakıf Yat. Ort.
|7,34
|-0,41
|303,04
|Vakıflar Bankası
|4,74
|-0,42
|-13,97
|Vakko Tekstil
|6,51
|-2,40
|43,39
|Vanet Gıda
|7,88
|-2,35
|451,05
|Verusa Holding
|44,70
|-0,67
|140,96
|Verusaturk Girisim
|13,39
|1,67
|154,62
|Vestel
|21,08
|-0,09
|67,04
|Vestel Beyaz Eşya
|39,08
|-1,81
|85,23
|Viking Kağıt
|9,59
|4,13
|412,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|-0,23
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,10
|0,32
|25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,00
|4,14
|1066,87
|Yataş
|13,80
|0,88
|90,06
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,89
|0,41
|203,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,31
|-0,08
|2,83
|Yeşil GMYO
|1,37
|0,00
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,82
|-0,55
|175,76
|Yeşil Yatırım Holding
|92,90
|-0,21
|727,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,00
|0,22
|429,71
|Yonga Mobilya
|31,54
|0,00
|241,62
|Yükselen Çelik
|7,26
|-1,09
|136,87
|Yünsa
|14,96
|0,00
|48,59
|Zorlu Enerji
|2,70
|0,00
|65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)