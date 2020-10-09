Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.999,10
|0,00
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,28
|0,76
|-17,63
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,90
|1,30
|2,63
|İş Girişim
|10,37
|0,19
|172,89
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|9,19
|0,44
|128,22
|İş Yat. Ort.
|3,10
|2,31
|92,39
|İşbir Holding
|2.766,80
|0,01
|543,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,09
|-4,39
|75,81
|İttifak Holding
|7,21
|5,10
|93,82
|İz Hayvancılık Tarım
|8,12
|-1,34
|210,34
|İzmir Demir Çelik
|18,49
|0,00
|125,76
|İzmir Fırça
|4,74
|3,49
|163,33
|Jantsa Jant Sanayi
|190,30
|-2,76
|257,79
|Kafein Yazılım
|17,50
|-0,40
|57,57
|Kaplamin
|20,04
|0,20
|261,08
|Kardemir (A)
|5,86
|2,99
|121,13
|Kardemir (B)
|3,86
|1,05
|46,21
|Kardemir (D)
|3,43
|1,18
|28,95
|Karel Elektronik
|19,17
|1,97
|31,93
|Karsan Otomotiv
|3,17
|1,28
|100,63
|Karsu Tekstil
|5,85
|-1,18
|80,56
|Kartonsan
|703,00
|0,49
|81,96
|Katmerciler Ekipman
|7,06
|-3,68
|83,85
|Kent Gıda
|259,50
|-2,26
|1017,50
|Kerevitaş Gıda
|7,06
|7,62
|116,56
|Kervansaray Yat. Holding
|1,82
|9,64
|230,91
|Kiler GMYO
|11,60
|9,54
|206,07
|Klimasan Klima
|17,41
|9,98
|-17,93
|Koç Holding
|14,46
|0,56
|-27,73
|Konfrut Gıda
|17,29
|1,23
|121,10
|Konya Çimento
|512,40
|-1,42
|88,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|1,18
|-5,24
|Koza Altın
|80,25
|1,13
|8,37
|Koza Madencilik
|13,42
|1,05
|33,80
|Körfez GMYO
|5,46
|-0,36
|128,45
|Kristal Kola
|2,20
|-0,90
|45,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,38
|-0,07
|115,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|157,20
|-9,97
|569,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|-0,45
|97,98
|Kütahya Porselen
|28,62
|0,35
|332,33
|Lider Faktoring
|3,03
|0,66
|65,12
|Link Bilgisayar
|41,46
|0,10
|130,48
|Logo Yazılım
|96,45
|-0,57
|58,63
|Lokman Hekim Sağlık
|10,72
|-0,46
|86,90
|Lüks Kadife
|40,42
|1,81
|367,82
|Makina Takım
|2,59
|1,17
|37,77
|Marka Yatırım Holding
|3,00
|0,33
|154,24
|Marmaris Altınyunus
|86,45
|3,72
|21,76
|Marshall
|375,00
|8,70
|688,81
|Martı GMYO
|2,43
|6,58
|140,59
|Martı Otel
|1,39
|6,11
|52,75
|Mavi Giyim
|38,32
|0,10
|-33,82
|Mazhar Zorlu Holding
|19,30
|1,69
|59,64
|Mega Polietilen
|11,54
|3,59
|809,77
|Menderes Tekstil
|3,42
|3,95
|161,07
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|79,90
|6,46
|311,01
|Merko Gıda
|23,36
|9,98
|2124,76
|Metemtur Otelcilik
|9,90
|4,21
|456,18
|Metro Holding
|2,39
|-0,83
|73,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,04
|-0,49
|106,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,50
|-1,96
|-53,12
|Migros Ticaret
|41,34
|0,34
|70,69
|Milpa
|5,57
|4,90
|154,34
|Mistral GMYO
|3,89
|-0,26
|105,82
|MLP Sağlık
|17,32
|2,24
|8,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|9,19
|0,00
|706,14
|Mondi Tire Kutsan
|7,26
|1,40
|75,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,68
|-5,88
|219,81
|Net Holding
|2,54
|0,40
|-2,31
|Netaş Telekom.
|21,18
|-1,85
|62,17
|Niğbaş Niğde Beton
|37,48
|6,96
|504,52
|Nuh Çimento
|24,38
|1,67
|121,94
|Nurol GMYO
|7,71
|-4,46
|115,97
|Odaş Elektrik
|3,18
|0,95
|119,96
|Olmuksan-IP
|11,26
|-9,99
|339,68
|Orge Enerji Elektrik
|7,88
|1,16
|58,87
|Orma Orman Mahsulleri
|16,00
|-1,23
|479,71
|Osmanlı Menkul
|26,18
|-2,53
|527,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,68
|1,66
|119,05
|Otokar
|144,90
|2,40
|-1,46
|Oyak Çimento
|8,02
|0,75
|45,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|1,26
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,28
|-2,76
|70,94
|Özak GMYO
|4,40
|2,56
|71,21
|Özbal Çelik Boru
|6,30
|0,00
|290,85
|Özderici GMYO
|2,32
|-0,85
|47,77
|Özerden Plastik
|9,85
|-5,20
|332,02
|Panora GMYO
|6,31
|-0,16
|12,65
|Papilon Savunma
|15,92
|3,71
|106,58
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|1,19
|67,21
|Parsan
|21,90
|-0,54
|29,28
|Pegasus
|47,00
|0,69
|-45,60
|Peker GMYO
|2,54
|-0,39
|180,86
|Penguen Gıda
|6,68
|7,40
|629,74
|Pera GMYO
|1,79
|3,47
|90,43
|Pergamon Dış Ticaret
|15,80
|0,64
|104,19
|Petkim
|4,44
|0,23
|16,54
|Petrokent Turizm
|700,00
|2,94
|446,45
|Pınar Et Ve Un
|24,52
|1,32
|167,39
|Pınar Su
|8,16
|3,16
|251,72
|Pınar Süt
|21,86
|1,67
|72,53
|Plastikkart
|12,64
|-0,16
|36,35
|Polisan Holding
|4,88
|8,93
|61,72
|Politeknik Metal
|269,50
|0,94
|254,27
|Prizma Press Matbaacılık
|6,65
|9,92
|54,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.236,50
|0,21
|11,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,80
|0,67
|-7,20
|QNB Finansbank
|64,85
|-0,54
|72,93
|Ral Yatırım Holding
|5,37
|4,27
|104,61
|Ray Sigorta
|14,55
|-0,07
|325,44
|Reysaş GMYO
|5,08
|0,59
|10,68
|Reysaş Lojistik
|8,01
|1,01
|82,88
|Rhea Girişim
|2,64
|0,00
|121,85
|Rodrigo Tekstil
|8,95
|-3,66
|394,48
|Royal Halı
|3,32
|-5,41
|142,34
|RTA Laboratuvarları
|42,16
|1,98
|1717,24
|Sabancı Holding
|8,44
|0,36
|-7,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,91
|3,87
|171,10
|Sanel Mühendislik
|3,63
|3,42
|23,72
|Sanifoam Sünger
|8,57
|-0,92
|71,40
|Sanko Pazarlama
|7,86
|-1,63
|7,88
|Saray Matbaacılık
|4,77
|4,84
|268,97
|Sarkuysan
|7,04
|-2,22
|121,56
|Sasa Polyester
|16,81
|0,24
|117,46
|Say Reklamcılık
|9,51
|3,71
|324,55
|Sekuro Plastik
|11,26
|5,43
|110,07
|Selçuk Ecza Deposu
|9,45
|-3,28
|58,43
|Selçuk Gıda
|5,20
|4,00
|382,50
|Senkron Güvenlik
|3,60
|2,56
|31,87
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|1,60
|900,00
|Servet GMYO
|36,10
|7,89
|324,71
|Seyitler Kimya
|12,15
|-2,02
|78,94
|Silverline Endüstri
|4,39
|-2,01
|103,24
|Sinpaş GMYO
|2,19
|0,92
|88,79
|Smartiks Yazılım
|8,59
|0,59
|-12,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|0,00
|549,99
|Söktaş
|4,62
|0,00
|171,68
|Sönmez Filament
|18,39
|4,07
|276,84
|Sönmez Pamuklu
|16,38
|-0,36
|232,93
|Sumaş Suni Tahta
|44,00
|-2,22
|348,39
|Şeker Fin. Kir.
|4,31
|0,70
|-9,83
|Şekerbank
|1,68
|-0,59
|28,24
|Şişe Cam
|6,89
|1,47
|35,35
|Şok Marketler
|12,18
|-0,25
|13,20
|T. Halk Bankası
|5,06
|0,40
|-14,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,10
|0,45
|3,44
|T.S.K.B.
|1,11
|1,83
|-8,26
|T.Tuborg
|17,00
|0,71
|42,86
|Taç Tarım Ürünleri
|17,00
|1,61
|444,87
|Tat Gıda
|12,36
|4,04
|103,16
|TAV Havalimanları
|15,50
|0,26
|-42,94
|Taze Kuru Gıda
|495,20
|-10,00
|6739,78
|Tek-Art Turizm
|1,72
|2,38
|36,51
|Tekfen Holding
|15,10
|1,14
|-16,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,32
|6,27
|121,90
|Temapol Polimer Plastik
|10,49
|3,96
|100,96
|TGS Dış Ticaret
|8,90
|0,11
|90,58
|Tofaş Oto. Fab.
|25,18
|-0,08
|8,06
|Torunlar GMYO
|3,92
|0,77
|42,55
|Trabzon Liman
|30,58
|4,23
|186,87
|Trabzonspor Sportif
|4,94
|1,02
|129,77
|Trend GMYO
|7,10
|-1,11
|222,73
|TSKB GMYO
|3,00
|-5,96
|214,14
|Tuğçelik
|7,44
|-9,93
|88,35
|Tukaş
|10,73
|5,82
|-13,12
|Turcas Petrol
|4,61
|2,67
|72,66
|Turkcell
|15,87
|0,63
|15,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,53
|3,59
|48,67
|Tüpraş
|82,15
|0,37
|-35,21
|Türk Hava Yolları
|10,77
|0,56
|-25,52
|Türk Prysmian Kablo
|12,95
|-1,60
|401,84
|Türk Telekom
|7,16
|0,56
|-0,77
|Türk Traktör
|103,90
|0,97
|96,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,30
|4,95
|119,76
|Türkiye Sigorta
|6,15
|0,49
|182,39
|Ufuk Yatırım
|12,40
|-7,46
|380,62
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,93
|0,34
|214,42
|Ulusoy Elektrik
|52,00
|-2,99
|95,49
|Ulusoy Un Sanayi
|10,33
|0,98
|170,42
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,24
|6,67
|84,60
|Utopya Turizm
|20,08
|9,31
|308,13
|Uzertaş Boya
|41,26
|-9,99
|1758,56
|Ülker Bisküvi
|23,74
|1,11
|6,17
|Vakıf Fin. Kir.
|4,16
|2,21
|96,46
|Vakıf GMYO
|3,84
|0,00
|121,84
|Vakıf Yat. Ort.
|8,11
|-0,12
|345,32
|Vakıflar Bankası
|4,06
|0,50
|-26,32
|Vakko Tekstil
|6,25
|1,13
|37,67
|Vanet Gıda
|12,22
|9,99
|754,55
|Verusa Holding
|41,46
|0,63
|123,50
|Verusaturk Girisim
|8,61
|5,90
|63,73
|Vestel
|17,59
|1,50
|39,38
|Vestel Beyaz Eşya
|31,86
|4,39
|51,01
|Viking Kağıt
|7,55
|2,30
|303,74
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,77
|2,80
|97,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,94
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|93,35
|-9,98
|1392,15
|Yataş
|8,92
|1,36
|21,53
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,76
|7,21
|195,65
|Yeni Gimat GMYO
|13,36
|0,45
|11,60
|Yeşil GMYO
|1,11
|-1,77
|73,44
|Yeşil Yapı
|1,25
|-1,57
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|27,82
|-7,57
|147,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.950,00
|0,00
|407,64
|Yonga Mobilya
|35,80
|-0,28
|287,76
|Yükselen Çelik
|7,03
|-1,13
|129,36
|Yünsa
|14,15
|0,71
|40,55
|Zorlu Enerji
|2,73
|0,37
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)