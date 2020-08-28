Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.500,20
|0,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,10
|0,00
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,91
|0,51
|2,89
|İş Girişim
|8,83
|9,96
|132,37
|İş GMYO
|1,74
|0,58
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|7,72
|1,45
|91,72
|İş Yat. Ort.
|2,96
|1,72
|83,70
|İşbir Holding
|1.255,50
|0,00
|191,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|6,98
|48,39
|İttifak Holding
|3,31
|-2,07
|-11,02
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|-0,22
|71,99
|İzmir Demir Çelik
|26,06
|9,96
|218,19
|İzmir Fırça
|3,80
|2,70
|111,11
|Jantsa Jant Sanayi
|114,90
|2,77
|116,03
|Kafein Yazılım
|16,48
|2,87
|48,39
|Kaplamin
|9,73
|2,96
|75,32
|Kardemir (A)
|4,21
|3,95
|58,87
|Kardemir (B)
|3,51
|4,46
|32,95
|Kardemir (D)
|3,07
|4,42
|15,41
|Karel Elektronik
|16,26
|0,37
|11,91
|Karsan Otomotiv
|3,10
|-0,64
|96,20
|Karsu Tekstil
|5,49
|-0,36
|69,44
|Kartonsan
|612,80
|0,59
|58,62
|Katmerciler Ekipman
|4,18
|3,72
|8,85
|Kent Gıda
|493,70
|9,98
|2026,04
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|1,44
|51,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|6,03
|3,43
|59,10
|Klimasan Klima
|13,41
|0,22
|-36,79
|Koç Holding
|15,69
|-0,82
|-21,59
|Konfrut Gıda
|11,42
|0,18
|46,04
|Konya Çimento
|398,20
|-0,33
|46,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,27
|0,27
|-11,37
|Koza Altın
|80,35
|-0,19
|8,51
|Koza Madencilik
|13,22
|-0,08
|31,80
|Körfez GMYO
|4,64
|-1,28
|94,14
|Kristal Kola
|2,01
|0,00
|33,11
|Kron Telekomünikasyon
|24,90
|1,22
|95,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|71,90
|0,00
|206,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,69
|-2,18
|63,03
|Kütahya Porselen
|29,00
|0,21
|338,07
|Lider Faktoring
|3,15
|0,32
|71,66
|Link Bilgisayar
|27,42
|0,37
|52,43
|Logo Yazılım
|89,90
|0,17
|47,86
|Lokman Hekim Sağlık
|7,26
|-1,36
|25,61
|Lüks Kadife
|22,80
|0,62
|163,89
|Makina Takım
|2,34
|3,08
|24,47
|Marka Yatırım Holding
|2,39
|-1,65
|102,54
|Marmaris Altınyunus
|86,25
|-2,54
|21,48
|Marshall
|145,00
|4,54
|205,01
|Martı GMYO
|1,85
|0,00
|83,17
|Martı Otel
|1,12
|-0,88
|23,08
|Mavi Giyim
|38,40
|-1,08
|-33,68
|Mazhar Zorlu Holding
|15,40
|-1,28
|27,38
|Mega Polietilen
|4,25
|3,16
|235,05
|Menderes Tekstil
|3,02
|-2,58
|130,53
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,18
|0,00
|91,26
|Merko Gıda
|1,71
|0,00
|62,86
|Metemtur Otelcilik
|2,75
|10,00
|54,49
|Metro Holding
|2,07
|-0,48
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|1,10
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,14
|0,94
|-59,87
|Migros Ticaret
|38,50
|-0,93
|58,96
|Milpa
|4,11
|-0,24
|87,67
|Mistral GMYO
|3,42
|0,00
|80,95
|MLP Sağlık
|15,33
|-0,65
|-4,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,96
|9,50
|71,93
|Mondi Tire Kutsan
|6,11
|0,83
|47,58
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|0,05
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,50
|1,82
|84,75
|Net Holding
|2,24
|0,90
|-13,85
|Netaş Telekom.
|15,36
|0,52
|17,61
|Niğbaş Niğde Beton
|15,00
|-1,57
|141,94
|Nuh Çimento
|18,86
|0,48
|71,69
|Nurol GMYO
|6,59
|-0,90
|84,59
|Odaş Elektrik
|2,49
|1,22
|72,23
|Olmuksan-IP
|5,37
|1,13
|109,69
|Orge Enerji Elektrik
|6,99
|0,29
|40,93
|Orma Orman Mahsulleri
|9,48
|-3,36
|243,48
|Osmanlı Menkul
|15,04
|-0,33
|260,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,00
|3,09
|78,57
|Otokar
|140,00
|1,23
|-4,79
|Oyak Çimento
|7,80
|0,52
|41,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,65
|-1,34
|188,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,36
|-2,04
|8,78
|Özak GMYO
|3,94
|-0,25
|53,31
|Özbal Çelik Boru
|5,92
|7,44
|267,28
|Özderici GMYO
|2,05
|-0,49
|30,57
|Özerden Plastik
|2,65
|0,38
|16,23
|Panora GMYO
|5,19
|0,00
|-7,35
|Papilon Savunma
|14,41
|4,19
|86,99
|Park Elek.Madencilik
|4,36
|1,40
|42,95
|Parsan
|17,21
|1,35
|1,59
|Pegasus
|47,44
|-0,13
|-45,09
|Peker GMYO
|11,01
|-0,18
|251,76
|Penguen Gıda
|3,01
|-0,99
|228,82
|Pera GMYO
|1,60
|-1,23
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|11,81
|-1,50
|52,63
|Petkim
|4,11
|0,49
|7,87
|Petrokent Turizm
|944,00
|10,00
|636,92
|Pınar Et Ve Un
|18,24
|-0,11
|98,91
|Pınar Su
|5,73
|-0,87
|146,98
|Pınar Süt
|16,76
|-0,12
|32,28
|Plastikkart
|11,12
|-0,27
|19,96
|Polisan Holding
|3,00
|-0,33
|-0,58
|Politeknik Metal
|163,00
|-0,61
|114,27
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|2,56
|-16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,80
|-0,01
|9,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,50
|-0,29
|4,96
|QNB Finansbank
|70,40
|-0,28
|87,73
|Ral Yatırım Holding
|6,49
|10,00
|147,29
|Ray Sigorta
|7,98
|5,14
|133,33
|Reysaş GMYO
|4,64
|0,43
|1,09
|Reysaş Lojistik
|5,62
|0,18
|28,31
|Rhea Girişim
|2,43
|2,10
|104,20
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|0,38
|44,20
|Royal Halı
|2,21
|-2,64
|61,31
|RTA Laboratuvarları
|59,80
|1,10
|2477,59
|Sabancı Holding
|8,01
|-0,50
|-12,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,05
|0,50
|85,78
|Sanel Mühendislik
|3,72
|-1,33
|26,79
|Sanifoam Sünger
|5,75
|1,05
|15,00
|Sanko Pazarlama
|7,02
|0,29
|-3,65
|Saray Matbaacılık
|3,23
|1,89
|149,85
|Sarkuysan
|4,63
|0,65
|45,71
|Sasa Polyester
|15,77
|-1,31
|104,01
|Say Reklamcılık
|5,25
|-0,76
|134,38
|Sekuro Plastik
|7,22
|-0,82
|34,70
|Selçuk Ecza Deposu
|7,81
|0,13
|30,93
|Selçuk Gıda
|2,39
|1,70
|121,76
|Senkron Güvenlik
|2,25
|2,74
|-17,58
|Serve Film Prodüksiyon
|8,30
|0,00
|422,01
|Servet GMYO
|20,94
|-1,69
|146,35
|Seyitler Kimya
|8,78
|0,46
|29,31
|Silverline Endüstri
|3,98
|5,29
|84,26
|Sinpaş GMYO
|1,47
|0,00
|26,72
|Smartiks Yazılım
|7,79
|5,13
|-20,59
|Soda Sanayii
|6,98
|-0,29
|17,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,71
|-0,85
|204,46
|Söktaş
|4,06
|0,25
|138,75
|Sönmez Filament
|10,32
|0,78
|111,48
|Sönmez Pamuklu
|10,79
|-0,19
|119,31
|Sumaş Suni Tahta
|17,49
|2,88
|76,67
|Şeker Fin. Kir.
|4,14
|0,00
|-13,39
|Şekerbank
|1,46
|0,69
|11,45
|Şişe Cam
|6,21
|-0,16
|21,24
|Şok Marketler
|12,54
|0,48
|16,54
|T. Halk Bankası
|5,20
|-0,19
|-12,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,84
|-0,60
|-1,74
|T.S.K.B.
|1,12
|0,00
|-7,44
|T.Tuborg
|15,05
|-0,59
|26,47
|Taç Tarım Ürünleri
|4,71
|-3,48
|50,96
|Tat Gıda
|10,42
|0,29
|71,28
|TAV Havalimanları
|15,95
|0,25
|-41,28
|Taze Kuru Gıda
|141,60
|9,94
|1855,80
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-0,64
|23,02
|Tekfen Holding
|15,32
|0,07
|-17,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,72
|-1,21
|36,19
|Temapol Polimer Plastik
|7,40
|2,07
|41,76
|TGS Dış Ticaret
|8,12
|3,57
|73,88
|Tofaş Oto. Fab.
|22,14
|0,82
|-4,99
|Torunlar GMYO
|3,75
|-1,83
|36,36
|Trabzon Liman
|14,88
|0,20
|39,59
|Trabzonspor Sportif
|5,18
|6,58
|140,93
|Trakya Cam
|4,08
|0,00
|20,32
|Trend GMYO
|6,45
|-0,31
|193,18
|TSKB GMYO
|2,25
|-0,44
|135,61
|Tuğçelik
|5,53
|0,00
|40,00
|Tukaş
|8,98
|0,22
|-27,29
|Turcas Petrol
|3,44
|1,47
|28,84
|Turkcell
|14,63
|0,07
|6,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,86
|-0,88
|22,62
|Tüpraş
|84,15
|0,60
|-33,64
|Türk Hava Yolları
|11,11
|-0,09
|-23,17
|Türk Prysmian Kablo
|5,65
|-0,88
|118,95
|Türk Telekom
|7,01
|0,57
|-2,85
|Türk Traktör
|94,80
|2,88
|79,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|74,60
|2,05
|77,62
|Ufuk Yatırım
|7,60
|2,70
|194,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,90
|9,85
|211,20
|Ulusoy Elektrik
|41,94
|-0,14
|57,67
|Ulusoy Un Sanayi
|9,98
|0,40
|161,26
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,64
|0,61
|35,15
|Utopya Turizm
|6,78
|0,44
|37,80
|Uzertaş Boya
|4,20
|-0,71
|89,19
|Ülker Bisküvi
|23,28
|2,37
|4,11
|Vakıf Fin. Kir.
|4,49
|0,67
|85,54
|Vakıf GMYO
|3,12
|0,00
|80,24
|Vakıf Yat. Ort.
|8,85
|-1,56
|385,96
|Vakıflar Bankası
|4,18
|-0,24
|-24,14
|Vakko Tekstil
|5,02
|-0,40
|10,57
|Vanet Gıda
|1,61
|1,90
|12,59
|Verusa Holding
|32,44
|0,68
|74,87
|Verusaturk Girisim
|5,98
|0,34
|13,71
|Vestel
|17,88
|1,71
|41,68
|Vestel Beyaz Eşya
|26,44
|1,30
|25,32
|Viking Kağıt
|4,85
|0,00
|159,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,87
|-4,91
|59,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|0,00
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,65
|0,74
|118,19
|Yataş
|8,14
|-0,25
|10,90
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,69
|1,89
|67,08
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|0,00
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,86
|1,18
|34,37
|Yeşil Yapı
|0,92
|1,10
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|16,15
|0,44
|43,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.819,90
|1,22
|131,58
|Yonga Mobilya
|27,20
|2,95
|194,61
|Yükselen Çelik
|15,00
|0,20
|144,70
|Yünsa
|12,53
|-0,87
|24,46
|Zorlu Enerji
|2,86
|6,32
|75,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)