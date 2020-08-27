Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,05
|1,61
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,94
|1,81
|3,68
|İş Girişim
|7,88
|-0,38
|107,37
|İş GMYO
|1,74
|0,00
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|7,55
|1,89
|87,50
|İş Yat. Ort.
|2,93
|0,69
|81,84
|İşbir Holding
|1.270,00
|1,15
|195,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|-1,18
|35,48
|İttifak Holding
|3,47
|3,58
|-6,72
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|-1,53
|71,99
|İzmir Demir Çelik
|23,70
|9,93
|189,38
|İzmir Fırça
|3,44
|-2,82
|91,11
|Jantsa Jant Sanayi
|106,80
|0,85
|100,80
|Kafein Yazılım
|16,36
|1,61
|47,31
|Kaplamin
|9,41
|1,40
|69,55
|Kardemir (A)
|3,99
|0,50
|50,57
|Kardemir (B)
|3,34
|1,21
|26,52
|Kardemir (D)
|2,96
|1,37
|11,28
|Karel Elektronik
|16,32
|0,43
|12,32
|Karsan Otomotiv
|2,98
|-0,67
|88,61
|Karsu Tekstil
|5,43
|-0,91
|67,59
|Kartonsan
|600,90
|0,20
|55,54
|Katmerciler Ekipman
|4,02
|1,52
|4,69
|Kent Gıda
|448,90
|10,00
|1833,12
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|0,82
|50,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,83
|10,00
|53,83
|Klimasan Klima
|13,50
|2,51
|-36,36
|Koç Holding
|15,79
|0,57
|-21,09
|Konfrut Gıda
|11,43
|-0,26
|46,16
|Konya Çimento
|395,00
|0,23
|45,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|0,89
|-11,13
|Koza Altın
|78,35
|-0,25
|5,81
|Koza Madencilik
|12,78
|0,24
|27,42
|Körfez GMYO
|4,54
|2,02
|89,96
|Kristal Kola
|1,97
|1,03
|30,46
|Kron Telekomünikasyon
|24,52
|0,33
|92,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|67,00
|-3,87
|185,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,66
|-0,75
|61,21
|Kütahya Porselen
|29,26
|-0,75
|341,99
|Lider Faktoring
|3,11
|0,32
|69,48
|Link Bilgisayar
|28,40
|4,80
|57,88
|Logo Yazılım
|91,05
|3,47
|49,75
|Lokman Hekim Sağlık
|7,98
|5,56
|38,06
|Lüks Kadife
|21,82
|-0,27
|152,55
|Makina Takım
|2,27
|0,89
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,32
|1,75
|96,61
|Marmaris Altınyunus
|85,65
|0,18
|20,63
|Marshall
|126,10
|0,00
|165,25
|Martı GMYO
|1,84
|0,00
|82,18
|Martı Otel
|1,15
|1,77
|26,37
|Mavi Giyim
|38,20
|0,10
|-34,02
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|0,00
|26,55
|Mega Polietilen
|4,21
|5,25
|231,90
|Menderes Tekstil
|3,21
|-1,53
|145,04
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|38,40
|6,67
|97,53
|Merko Gıda
|1,70
|2,41
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,44
|3,83
|37,08
|Metro Holding
|2,04
|1,49
|47,83
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|0,00
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|0,95
|-60,06
|Migros Ticaret
|39,12
|1,72
|61,52
|Milpa
|4,17
|0,97
|90,41
|Mistral GMYO
|3,39
|0,59
|79,37
|MLP Sağlık
|15,77
|1,74
|-1,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|0,00
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|5,97
|0,00
|44,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,76
|0,98
|78,93
|Net Holding
|2,27
|2,71
|-12,69
|Netaş Telekom.
|15,47
|0,91
|18,45
|Niğbaş Niğde Beton
|14,72
|-5,03
|137,42
|Nuh Çimento
|18,88
|0,11
|71,87
|Nurol GMYO
|6,48
|-0,77
|81,51
|Odaş Elektrik
|2,40
|2,56
|66,01
|Olmuksan-IP
|5,20
|0,78
|103,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,01
|0,57
|41,33
|Orma Orman Mahsulleri
|10,20
|2,51
|269,57
|Osmanlı Menkul
|15,00
|1,35
|259,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,88
|1,05
|71,43
|Otokar
|139,40
|1,01
|-5,20
|Oyak Çimento
|7,67
|0,92
|39,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,69
|-2,34
|189,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|9,62
|10,72
|Özak GMYO
|3,86
|1,58
|50,19
|Özbal Çelik Boru
|5,51
|9,98
|241,84
|Özderici GMYO
|2,01
|2,55
|28,03
|Özerden Plastik
|2,50
|4,17
|9,65
|Panora GMYO
|5,20
|0,97
|-7,17
|Papilon Savunma
|13,67
|0,89
|77,39
|Park Elek.Madencilik
|4,41
|-4,13
|44,59
|Parsan
|17,04
|0,65
|0,59
|Pegasus
|48,42
|1,55
|-43,96
|Peker GMYO
|11,20
|-1,67
|257,83
|Penguen Gıda
|3,00
|0,67
|227,73
|Pera GMYO
|1,64
|0,61
|74,47
|Pergamon Dış Ticaret
|11,80
|0,77
|52,50
|Petkim
|4,00
|-0,74
|4,99
|Petrokent Turizm
|840,00
|7,66
|555,74
|Pınar Et Ve Un
|18,32
|0,11
|99,78
|Pınar Su
|5,86
|0,51
|152,59
|Pınar Süt
|16,92
|0,83
|33,54
|Plastikkart
|11,20
|1,91
|20,82
|Polisan Holding
|3,01
|1,69
|-0,25
|Politeknik Metal
|166,30
|-0,12
|118,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,38
|0,90
|-21,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,90
|0,07
|9,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,00
|1,36
|3,80
|QNB Finansbank
|69,85
|-0,21
|86,27
|Ral Yatırım Holding
|5,90
|9,87
|124,81
|Ray Sigorta
|7,40
|7,25
|116,37
|Reysaş GMYO
|4,60
|0,66
|0,22
|Reysaş Lojistik
|5,61
|0,54
|28,08
|Rhea Girişim
|2,38
|2,15
|100,00
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|0,39
|43,65
|Royal Halı
|2,27
|0,44
|65,69
|RTA Laboratuvarları
|59,60
|-2,30
|2468,97
|Sabancı Holding
|8,07
|0,37
|-11,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,07
|1,24
|86,70
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-0,27
|25,43
|Sanifoam Sünger
|5,68
|0,53
|13,60
|Sanko Pazarlama
|7,13
|3,40
|-2,14
|Saray Matbaacılık
|3,16
|0,32
|144,43
|Sarkuysan
|4,63
|0,22
|45,71
|Sasa Polyester
|15,76
|4,16
|103,88
|Say Reklamcılık
|5,20
|0,97
|132,14
|Sekuro Plastik
|7,24
|-0,41
|35,07
|Selçuk Ecza Deposu
|7,82
|0,90
|31,10
|Selçuk Gıda
|2,26
|-1,31
|109,70
|Senkron Güvenlik
|2,16
|0,47
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|8,16
|0,12
|413,21
|Servet GMYO
|21,62
|-0,28
|154,35
|Seyitler Kimya
|8,77
|0,80
|29,16
|Silverline Endüstri
|3,75
|0,00
|73,61
|Sinpaş GMYO
|1,46
|1,39
|25,86
|Smartiks Yazılım
|7,47
|1,36
|-23,85
|Soda Sanayii
|7,08
|0,14
|19,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|0,84
|212,00
|Söktaş
|4,00
|1,27
|135,22
|Sönmez Filament
|10,33
|2,28
|111,68
|Sönmez Pamuklu
|10,88
|1,97
|121,14
|Sumaş Suni Tahta
|17,00
|1,01
|71,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|0,99
|-14,23
|Şekerbank
|1,45
|0,69
|10,69
|Şişe Cam
|6,26
|0,16
|22,22
|Şok Marketler
|12,61
|1,45
|17,19
|T. Halk Bankası
|5,18
|0,97
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,98
|0,23
|-1,42
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|-7,44
|T.Tuborg
|15,15
|-0,33
|27,31
|Taç Tarım Ürünleri
|4,91
|-0,81
|57,37
|Tat Gıda
|10,17
|-0,88
|67,17
|TAV Havalimanları
|16,20
|1,82
|-40,36
|Taze Kuru Gıda
|128,80
|9,99
|1679,01
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,00
|23,02
|Tekfen Holding
|15,37
|0,72
|-17,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,84
|0,52
|39,05
|Temapol Polimer Plastik
|7,08
|-0,84
|35,63
|TGS Dış Ticaret
|7,63
|-1,29
|63,38
|Tofaş Oto. Fab.
|21,92
|0,37
|-5,93
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,55
|37,82
|Trabzon Liman
|15,03
|-0,46
|40,99
|Trabzonspor Sportif
|4,42
|0,00
|105,58
|Trakya Cam
|4,13
|0,98
|21,79
|Trend GMYO
|5,99
|1,70
|172,27
|TSKB GMYO
|2,28
|4,11
|138,75
|Tuğçelik
|5,56
|0,18
|40,76
|Tukaş
|8,91
|0,68
|-27,85
|Turcas Petrol
|3,34
|0,60
|25,09
|Turkcell
|14,60
|0,97
|5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,04
|-0,74
|25,43
|Tüpraş
|83,25
|1,22
|-34,35
|Türk Hava Yolları
|11,18
|1,36
|-22,68
|Türk Prysmian Kablo
|5,55
|2,78
|115,07
|Türk Telekom
|7,03
|1,44
|-2,57
|Türk Traktör
|90,65
|4,14
|71,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|74,25
|2,84
|76,79
|Ufuk Yatırım
|7,10
|-2,74
|175,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,64
|10,00
|183,30
|Ulusoy Elektrik
|42,22
|-0,28
|58,72
|Ulusoy Un Sanayi
|9,59
|0,21
|151,05
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,60
|0,63
|31,85
|Utopya Turizm
|6,68
|-1,62
|35,77
|Uzertaş Boya
|4,39
|0,92
|97,75
|Ülker Bisküvi
|22,80
|0,00
|1,97
|Vakıf Fin. Kir.
|4,47
|1,36
|84,71
|Vakıf GMYO
|3,08
|0,65
|77,93
|Vakıf Yat. Ort.
|9,00
|-0,77
|394,19
|Vakıflar Bankası
|4,18
|0,97
|-24,14
|Vakko Tekstil
|5,01
|2,04
|10,35
|Vanet Gıda
|1,57
|1,29
|9,79
|Verusa Holding
|31,94
|0,69
|72,18
|Verusaturk Girisim
|5,93
|1,72
|12,76
|Vestel
|17,40
|1,05
|37,88
|Vestel Beyaz Eşya
|25,80
|1,42
|22,28
|Viking Kağıt
|4,68
|0,86
|150,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,76
|1,62
|55,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|1,93
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,63
|-1,94
|117,87
|Yataş
|8,15
|1,24
|11,04
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,64
|2,33
|63,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|1,17
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,91
|0,00
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|16,01
|0,13
|42,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.737,50
|2,08
|128,78
|Yonga Mobilya
|26,42
|5,68
|186,16
|Yükselen Çelik
|15,04
|1,01
|145,35
|Yünsa
|12,38
|0,57
|22,97
|Zorlu Enerji
|2,51
|2,45
|53,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)