Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|52.300,00
|-1,13
|73,29
|İş Bankası (C)
|5,48
|3,40
|-14,51
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,93
|1,29
|3,42
|İş Girişim
|7,30
|0,83
|92,11
|İş GMYO
|1,90
|2,15
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|6,19
|1,14
|53,72
|İş Yat. Ort.
|2,55
|1,19
|58,25
|İşbir Holding
|1.131,30
|-1,99
|163,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|0,00
|32,26
|İttifak Holding
|3,28
|1,23
|-11,83
|İz Hayvancılık Tarım
|5,70
|-1,55
|117,85
|İzmir Demir Çelik
|15,13
|2,58
|84,74
|İzmir Fırça
|2,22
|0,00
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|74,95
|4,31
|40,92
|Kafein Yazılım
|16,29
|0,43
|46,68
|Kapital Yat. Holding
|3,60
|1,69
|48,76
|Kaplamin
|8,25
|-0,72
|48,65
|Kardemir (A)
|3,08
|0,65
|16,23
|Kardemir (B)
|2,88
|1,41
|9,09
|Kardemir (D)
|2,97
|1,71
|11,65
|Karel Elektronik
|16,01
|1,97
|10,19
|Karsan Otomotiv
|2,45
|5,60
|55,06
|Karsu Tekstil
|3,47
|1,17
|7,10
|Kartonsan
|453,00
|0,44
|17,25
|Katmerciler Ekipman
|4,41
|0,92
|14,84
|Kent Gıda
|513,20
|-0,77
|191,92
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|0,00
|31,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,20
|2,19
|10,82
|Klimasan Klima
|16,75
|2,25
|-21,04
|Koç Holding
|17,56
|1,74
|-12,24
|Konfrut Gıda
|10,34
|1,97
|32,23
|Konya Çimento
|275,40
|0,51
|1,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,21
|1,24
|-3,98
|Koza Altın
|80,90
|1,95
|9,25
|Koza Madencilik
|13,08
|2,27
|30,41
|Körfez GMYO
|3,02
|-0,66
|26,36
|Kristal Kola
|2,05
|1,49
|35,76
|Kron Telekomünikasyon
|24,54
|1,66
|92,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|52,00
|4,04
|119,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|-0,97
|23,64
|Kütahya Porselen
|32,08
|2,17
|384,59
|Lider Faktoring
|2,24
|0,00
|22,07
|Link Bilgisayar
|24,60
|-0,49
|35,54
|Logo Yazılım
|77,80
|-0,13
|27,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,41
|-0,54
|28,20
|Lüks Kadife
|15,30
|-1,48
|77,08
|Makina Takım
|2,02
|1,51
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,24
|0,00
|89,83
|Marmaris Altınyunus
|78,70
|-1,62
|10,85
|Marshall
|84,65
|0,53
|78,06
|Martı GMYO
|1,54
|-0,65
|52,48
|Martı Otel
|1,16
|0,00
|27,47
|Mavi Giyim
|49,78
|1,80
|-14,02
|Mazhar Zorlu Holding
|17,30
|-0,29
|43,09
|Mega Polietilen
|4,33
|-5,46
|96,82
|Menderes Tekstil
|3,35
|9,84
|155,73
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,10
|2,76
|18,83
|Merko Gıda
|1,42
|0,00
|35,24
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|-1,90
|15,73
|Metro Holding
|1,71
|-1,16
|23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,97
|-1,33
|51,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,43
|-2,02
|-54,43
|Migros Ticaret
|36,90
|2,96
|52,35
|Milpa
|3,98
|1,53
|81,74
|Mistral GMYO
|2,50
|1,21
|32,28
|MLP Sağlık
|18,75
|0,11
|17,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,77
|-1,12
|55,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|1,37
|61,11
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,38
|0,38
|44,50
|Net Holding
|2,32
|0,87
|-10,77
|Netaş Telekom.
|14,42
|0,77
|10,41
|Niğbaş Niğde Beton
|8,98
|-6,26
|44,84
|Nuh Çimento
|15,12
|3,77
|37,64
|Nurol GMYO
|4,52
|1,57
|26,61
|Odaş Elektrik
|2,14
|1,42
|48,02
|Olmuksan-IP
|4,52
|1,12
|76,50
|Orge Enerji Elektrik
|5,80
|-0,17
|16,94
|Orma Orman Mahsulleri
|4,74
|-0,21
|71,74
|Osmanlı Menkul
|9,03
|8,80
|115,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,53
|0,40
|50,60
|Otokar
|141,90
|-0,77
|-3,50
|Oyak Çimento
|6,66
|7,59
|21,14
|Oyak Yat. Ort.
|7,10
|8,56
|207,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|0,33
|-0,93
|Özak GMYO
|3,82
|0,00
|48,64
|Özbal Çelik Boru
|3,33
|8,82
|106,59
|Özderici GMYO
|1,84
|0,00
|17,20
|Özerden Plastik
|2,34
|1,74
|2,63
|Panora GMYO
|5,31
|-0,19
|-5,21
|Papilon Savunma
|15,94
|-0,38
|106,84
|Park Elek.Madencilik
|3,69
|1,65
|20,98
|Parsan
|18,82
|-0,58
|11,10
|Pegasus
|56,40
|0,80
|-34,72
|Peker GMYO
|7,69
|9,86
|145,69
|Penguen Gıda
|4,12
|-1,44
|99,03
|Pera GMYO
|1,27
|2,42
|35,11
|Pergamon Dış Ticaret
|9,45
|0,00
|22,13
|Petkim
|4,16
|0,73
|9,19
|Petrokent Turizm
|169,40
|-2,02
|32,24
|Pınar Et Ve Un
|18,36
|-0,16
|100,22
|Pınar Su
|5,83
|-0,17
|151,29
|Pınar Süt
|18,43
|0,71
|45,46
|Plastikkart
|12,66
|-1,86
|36,57
|Polisan Holding
|2,97
|0,34
|-1,58
|Politeknik Metal
|125,30
|0,64
|64,71
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|1,80
|-8,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.193,50
|0,07
|7,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,60
|0,30
|-21,30
|QNB Finansbank
|46,98
|1,69
|25,28
|Ral Yatırım Holding
|14,20
|-0,14
|108,82
|Ray Sigorta
|6,07
|2,53
|77,49
|Reysaş GMYO
|5,29
|1,73
|15,25
|Reysaş Lojistik
|6,21
|1,47
|41,78
|Rhea Girişim
|2,31
|3,12
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|0,76
|46,41
|Royal Halı
|2,20
|0,00
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|35,72
|9,98
|1439,66
|Sabancı Holding
|9,26
|0,65
|1,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|-0,43
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|10,53
|5,30
|46,05
|Sanel Mühendislik
|5,02
|-4,56
|23,95
|Sanifoam Sünger
|5,81
|0,00
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,62
|0,66
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,07
|0,00
|60,12
|Sarkuysan
|6,07
|1,51
|25,67
|Sasa Polyester
|10,90
|0,37
|41,01
|Say Reklamcılık
|3,79
|0,00
|69,20
|Sekuro Plastik
|5,50
|0,73
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|1,62
|47,36
|Selçuk Gıda
|3,00
|0,00
|74,42
|Senkron Güvenlik
|3,30
|-3,23
|20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|5,90
|-3,28
|271,07
|Servet GMYO
|16,40
|-0,85
|92,94
|Seyitler Kimya
|9,21
|0,11
|35,64
|Silverline Endüstri
|3,39
|1,50
|56,94
|Sinpaş GMYO
|1,29
|0,00
|11,21
|Smartiks Yazılım
|8,65
|-0,80
|-11,82
|Soda Sanayii
|5,95
|1,36
|0,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,00
|-0,46
|238,00
|Söktaş
|2,39
|0,84
|40,55
|Sönmez Filament
|7,10
|-4,95
|45,49
|Sönmez Pamuklu
|7,39
|-6,22
|50,20
|Sumaş Suni Tahta
|13,02
|0,08
|31,52
|Şeker Fin. Kir.
|4,49
|-0,44
|-6,07
|Şekerbank
|1,34
|1,52
|2,29
|Şişe Cam
|5,36
|3,47
|4,65
|Şok Marketler
|13,07
|3,32
|21,47
|T. Halk Bankası
|6,48
|6,06
|9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,30
|-1,28
|-0,69
|T.S.K.B.
|1,26
|0,00
|4,13
|T.Tuborg
|15,37
|0,46
|29,16
|Taç Tarım Ürünleri
|6,40
|3,56
|105,13
|Tat Gıda
|9,85
|0,41
|61,91
|TAV Havalimanları
|19,56
|1,50
|-27,99
|Taze Kuru Gıda
|16,89
|-2,09
|133,29
|Tek-Art Turizm
|1,51
|1,34
|19,84
|Tekfen Holding
|17,22
|0,94
|-7,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,01
|0,72
|66,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,19
|0,14
|37,74
|TGS Dış Ticaret
|5,20
|0,39
|11,35
|Tofaş Oto. Fab.
|23,38
|1,39
|0,33
|Torunlar GMYO
|3,10
|0,98
|12,73
|Trabzon Liman
|14,37
|1,13
|34,80
|Trabzonspor Sportif
|8,15
|4,49
|279,07
|Trakya Cam
|3,48
|2,65
|2,62
|Trend GMYO
|3,87
|-0,77
|75,91
|TSKB GMYO
|3,47
|-5,19
|158,96
|Tuğçelik
|5,05
|2,23
|27,85
|Tukaş
|9,03
|0,00
|-26,88
|Turcas Petrol
|3,01
|1,01
|12,73
|Turkcell
|16,56
|-2,30
|20,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|2,33
|9,52
|Tüpraş
|89,85
|1,64
|-29,14
|Türk Hava Yolları
|12,74
|1,76
|-11,89
|Türk Prysmian Kablo
|4,45
|-0,89
|72,13
|Türk Telekom
|7,87
|1,16
|6,78
|Türk Traktör
|69,60
|0,22
|31,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,48
|-0,26
|10,67
|Ufuk Yatırım
|5,01
|1,21
|94,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|9,84
|94,81
|Ulusoy Elektrik
|34,66
|-0,29
|30,30
|Ulusoy Un Sanayi
|9,23
|0,22
|141,62
|Umpaş Holding
|0,80
|1,27
|29,03
|Uşak Seramik
|1,55
|3,33
|27,73
|Utopya Turizm
|6,16
|2,67
|25,20
|Uzertaş Boya
|4,33
|-9,98
|95,05
|Ülker Bisküvi
|24,80
|-0,64
|10,91
|Vakıf Fin. Kir.
|3,01
|3,79
|24,38
|Vakıf GMYO
|2,59
|2,37
|49,63
|Vakıf Yat. Ort.
|2,85
|0,71
|22,32
|Vakıflar Bankası
|5,42
|2,65
|-1,63
|Vakko Tekstil
|5,25
|1,74
|15,64
|Vanet Gıda
|1,61
|-0,62
|12,59
|Verusa Holding
|22,80
|1,06
|22,91
|Verusaturk Girisim
|4,99
|1,01
|-5,11
|Vestel
|16,35
|0,55
|29,56
|Vestel Beyaz Eşya
|26,22
|0,00
|21,39
|Viking Kağıt
|4,74
|1,50
|153,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,64
|3,12
|50,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|2,51
|-1,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,83
|-2,38
|56,78
|Yataş
|8,08
|2,02
|10,08
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,22
|1,37
|37,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|0,33
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,88
|1,15
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,96
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|15,79
|0,13
|40,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.429,90
|-0,93
|152,29
|Yonga Mobilya
|27,12
|0,44
|193,51
|Yükselen Çelik
|11,08
|5,02
|80,75
|Yünsa
|13,99
|-0,07
|38,96
|Zorlu Enerji
|1,70
|-1,16
|4,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)