Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,72
|1,09
|100,00
|Acıpayam Selüloz
|11,36
|7,37
|79,90
|Adel Kalemcilik
|18,91
|0,21
|20,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|0,47
|49,13
|Afyon Çimento
|4,17
|1,71
|83,03
|Ak Enerji
|1,99
|-0,50
|82,57
|Akbank
|4,91
|0,41
|-39,46
|Akçansa
|12,68
|0,32
|30,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,84
|9,98
|176,78
|Akfen GMYO
|3,32
|-0,30
|-18,02
|Akın Tekstil
|15,81
|2,40
|14,65
|Akiş GMYO
|2,87
|0,70
|-8,38
|Akmerkez GMYO
|46,44
|10,00
|107,28
|Aksa
|6,92
|-0,29
|-1,19
|Aksa Enerji
|5,62
|1,26
|47,89
|Aksigorta
|7,16
|-0,14
|32,16
|Aksu Enerji
|10,76
|0,00
|-27,64
|Alarko Carrıer
|99,40
|5,24
|66,43
|Alarko GMYO
|15,52
|-0,39
|5,59
|Alarko Holding
|5,54
|-1,95
|-6,89
|Albaraka Türk
|1,53
|0,66
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,38
|-1,20
|119,10
|Alkim Kağıt
|14,02
|1,67
|158,68
|Alkim Kimya
|13,98
|0,72
|125,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|-0,68
|253,66
|Altınyunus Çeşme
|77,30
|9,96
|673,77
|Anadolu Cam
|5,54
|0,00
|30,88
|Anadolu Efes
|21,18
|0,28
|-0,46
|Anadolu Grubu Holding
|17,37
|0,99
|-1,25
|Anadolu Hayat Emek.
|7,39
|-0,40
|21,44
|Anadolu Isuzu
|13,82
|0,22
|13,56
|Anadolu Sigorta
|6,25
|0,16
|50,47
|Anel Elektrik
|5,58
|0,36
|74,09
|Arçelik
|23,14
|0,78
|11,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,60
|2,71
|Arena Bilgisayar
|38,10
|0,26
|422,99
|Armada Bilgisayar
|78,45
|9,95
|378,65
|Arsan Tekstil
|5,50
|1,29
|53,63
|Artı Yatırım Holding
|6,01
|9,87
|641,98
|ASELSAN
|16,70
|0,06
|59,98
|Ata GMYO
|3,48
|0,29
|-23,18
|Atakule GMYO
|2,35
|0,43
|22,40
|Atlantis Yatırım Holding
|2,25
|0,00
|125,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|1,32
|59,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,26
|-0,45
|-1,09
|Avrasya GMYO
|2,32
|0,87
|53,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|-0,42
|30,77
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,80
|12,59
|Avrupa Yatırım Holding
|2,55
|8,51
|65,58
|Ayen Enerji
|5,44
|-0,37
|56,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,05
|0,86
|221,92
|Aygaz
|11,59
|0,87
|-4,58
|Bagfaş
|15,50
|0,71
|-7,85
|Bak Ambalaj
|11,68
|4,29
|60,34
|Balatacılar Balatacılık
|3,60
|9,76
|190,32
|Bantaş Ambalaj
|3,92
|0,51
|55,56
|Banvit
|25,70
|-1,53
|38,40
|Baştaş Başkent Çimento
|5,08
|1,40
|96,14
|Batı Çimento
|3,61
|0,00
|9,06
|Batısöke Çimento
|1,78
|1,71
|35,88
|Bayrak Taban Sanayi
|7,22
|-0,28
|Bera Holding
|9,46
|2,38
|145,71
|Berkosan Yalıtım
|6,50
|9,98
|137,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,24
|-4,99
|32,24
|Beyaz Filo
|6,40
|9,40
|104,48
|Bilici Yatırım
|5,10
|0,20
|77,92
|Bim Mağazalar
|70,85
|1,07
|53,32
|Birko Mensucat
|0,54
|5,88
|74,19
|Birlik Mensucat
|2,65
|2,32
|132,46
|Bizim Mağazaları
|15,65
|-0,13
|40,11
|Bomonti Elektrik
|5,20
|0,19
|306,25
|Borusan Mannesmann
|13,56
|3,20
|18,43
|Borusan Yat. Paz.
|102,60
|9,97
|71,25
|Bosch Fren Sistemleri
|870,00
|0,00
|202,31
|Bossa
|9,96
|0,50
|23,57
|Brisa
|11,71
|0,34
|24,85
|Burçelik
|21,02
|-0,38
|261,79
|Burçelik Vana
|55,30
|-2,98
|469,52
|Bursa Çimento
|5,97
|1,19
|49,12
|Carrefoursa
|13,55
|9,98
|187,69
|Casa Emtia Petrol
|31,24
|-0,06
|232,69
|Ceo Event Medya
|4,34
|0,46
|18,51
|Coca Cola İçecek
|45,40
|-0,22
|19,92
|Cosmos Yat. Holding
|4,97
|5,74
|143,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,32
|-5,26
|50,00
|Çelebi
|70,95
|0,28
|-28,59
|Çelik Halat
|12,35
|0,65
|90,00
|Çemaş Döküm
|1,60
|1,91
|27,64
|Çemtaş
|11,78
|1,38
|44,91
|Çimbeton
|102,10
|9,96
|147,46
|Çimentaş
|34,28
|4,26
|128,53
|Çimsa
|11,95
|1,44
|31,61
|Çuhadaroğlu Metal
|5,28
|-0,75
|65,52
|Dagi Giyim
|10,70
|-0,28
|328,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,81
|-0,29
|201,33
|Dardanel
|12,20
|0,00
|221,90
|Datagate Bilgisayar
|11,27
|0,18
|44,30
|Demısaş Döküm
|5,79
|0,35
|66,38
|Denge Holding
|3,04
|8,96
|121,90
|Deniz GMYO
|3,05
|0,00
|44,95
|Denizli Cam
|7,62
|0,93
|-8,63
|Derimod
|7,37
|-0,14
|3,22
|Derlüks Deri
|8,20
|-0,97
|102,68
|Desa Deri
|6,20
|-2,05
|36,56
|Despec Bilgisayar
|9,45
|1,18
|122,88
|Deva Holding
|19,92
|2,79
|123,12
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,20
|-3,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|-1,06
|139,74
|Ditaş Doğan
|33,50
|2,45
|252,07
|DO-CO
|327,70
|0,46
|-41,90
|Doğan Burda
|19,50
|-5,16
|221,25
|Doğan Holding
|2,24
|0,45
|24,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,93
|0,69
|77,58
|Doğusan
|3,73
|-0,53
|79,33
|Doğuş GMYO
|11,08
|1,93
|144,59
|Doğuş Otomotiv
|14,99
|0,60
|57,46
|Döktaş Dökümcülük
|33,80
|5,76
|6,81
|Duran Doğan Basım
|18,60
|-0,48
|32,48
|Dyo Boya
|6,80
|2,41
|38,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,95
|0,87
|90,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|17,78
|2,18
|84,59
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|9,86
|124,46
|Ege Endüstri
|765,30
|2,86
|36,04
|Ege Gübre
|129,70
|4,09
|163,11
|Ege Profil
|16,79
|1,51
|40,27
|Ege Seramik
|5,97
|-3,86
|62,29
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|9,65
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,17
|8,33
|200,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|305,00
|Egeplast
|17,40
|1,22
|39,20
|Ekiz Kimya
|11,63
|9,92
|1806,56
|Emek Elektrik
|3,60
|1,41
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|15,52
|9,99
|921,05
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|24,34
|Enerjisa Enerji
|8,70
|-0,34
|29,16
|Enka İnşaat
|6,74
|-0,30
|20,75
|Erbosan
|23,60
|0,17
|-5,52
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|-0,33
|3,88
|Ersu Gıda
|4,64
|0,00
|124,15
|Escort Teknoloji
|3,71
|1,37
|166,91
|Etiler Gıda
|3,35
|-0,59
|186,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,41
|4,33
|50,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,15
|2,38
|80,09
|Euro Yat. Ort.
|2,08
|3,48
|84,77
|Euro Yatırım Holding
|2,11
|4,46
|40,67
|Fade Gıda
|7,44
|9,90
|Fenerbahçe Futbol
|30,64
|-9,99
|111,75
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,22
|0,96
|-7,66
|F-M İzmit Piston
|101,00
|9,90
|113,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,41
|0,81
|61,38
|Ford Otosan
|91,35
|-1,88
|38,17
|Formet Çelik Kapı
|3,40
|2,10
|13,33
|Frigo Pak Gıda
|22,02
|-7,09
|214,33
|Galatasaray Sportif
|3,41
|-5,28
|67,98
|Garanti Bankası
|6,77
|0,15
|-39,23
|Garanti Faktoring
|10,81
|0,09
|179,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,66
|0,38
|149,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|0,22
|186,81
|Gedik Yatırım Holding
|24,54
|0,57
|219,12
|Gediz Ambalaj
|16,91
|9,95
|150,15
|Gentaş
|2,89
|1,76
|40,15
|Gersan Elektrik
|6,85
|0,00
|114,73
|Global Men. Değ.
|4,76
|0,42
|153,19
|Global Yat. Holding
|4,39
|0,46
|-9,86
|Good-Year
|5,02
|1,01
|23,95
|Göltaş Çimento
|27,36
|4,35
|53,79
|Gözde Girişim
|5,48
|0,74
|6,61
|GSD Denizcilik
|4,36
|-1,13
|70,31
|GSD Holding
|2,11
|-1,86
|41,61
|Gübre Fabrik.
|28,72
|0,42
|217,70
|Güler Yat. Holding
|16,58
|-1,84
|716,75
|Halk GMYO
|2,24
|0,45
|92,34
|Hatay Tekstil
|11,89
|0,42
|76,57
|Hedef Girişim
|3,81
|2,14
|59,66
|Hektaş
|12,52
|0,16
|56,11
|HUB Girişim
|18,79
|-0,16
|100,14
|Hürriyet Gzt.
|1,70
|1,80
|49,12
|ICBC Turkey Bank
|7,74
|0,39
|46,87
|İdealist Danışmanlık
|6,50
|8,33
|95,78
|İdealist GMYO
|5,75
|3,79
|87,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,31
|3,12
|-26,20
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|1,37
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|5,07
|3,05
|11,67
|İhlas Holding
|1,10
|4,76
|20,88
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|0,81
|48,74
|İndeks Bilgisayar
|14,44
|-0,07
|53,95
|Info Yatırım
|8,81
|9,44
|81,18
|İntema
|19,00
|-3,01
|105,18
|İpek Doğal Enerji
|12,19
|0,91
|57,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,26
|0,14
|-7,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)