Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,49
|-2,51
|87,63
|Acıpayam Selüloz
|9,02
|0,33
|42,84
|Adel Kalemcilik
|17,11
|0,47
|8,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|-0,50
|40,73
|Afyon Çimento
|3,99
|1,79
|75,13
|Ak Enerji
|2,03
|4,10
|86,24
|Akbank
|5,02
|-0,20
|-38,10
|Akçansa
|12,12
|0,33
|25,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,83
|-0,62
|128,91
|Akfen GMYO
|3,24
|1,57
|-20,00
|Akın Tekstil
|14,44
|0,28
|4,71
|Akiş GMYO
|2,82
|-1,74
|-9,97
|Akmerkez GMYO
|44,78
|-2,65
|99,87
|Aksa
|6,75
|0,60
|-3,62
|Aksa Enerji
|5,46
|2,06
|43,68
|Aksigorta
|7,20
|0,98
|32,89
|Aksu Enerji
|10,33
|2,18
|-30,53
|Alarko Carrıer
|84,70
|1,44
|41,82
|Alarko GMYO
|14,60
|0,55
|-0,67
|Alarko Holding
|4,94
|1,65
|-16,97
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,82
|0,45
|122,76
|Alkim Kağıt
|14,05
|0,29
|159,24
|Alkim Kimya
|12,88
|0,08
|107,68
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,19
|0,00
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|49,20
|4,28
|392,49
|Anadolu Cam
|5,31
|0,19
|25,45
|Anadolu Efes
|19,62
|-0,25
|-7,79
|Anadolu Grubu Holding
|16,66
|-0,12
|-5,29
|Anadolu Hayat Emek.
|7,34
|0,82
|20,62
|Anadolu Isuzu
|13,40
|-0,45
|10,11
|Anadolu Sigorta
|6,27
|-0,48
|50,96
|Anel Elektrik
|5,63
|1,26
|75,65
|Arçelik
|22,22
|0,91
|6,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,02
|0,30
|Arena Bilgisayar
|28,30
|0,35
|288,47
|Armada Bilgisayar
|39,50
|6,76
|141,00
|Arsan Tekstil
|5,01
|-0,60
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,39
|3,02
|195,06
|Aselsan
|16,91
|-0,12
|61,99
|Ata GMYO
|3,45
|0,58
|-23,84
|Atakule GMYO
|2,33
|-0,85
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|0,00
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|-0,30
|-1,91
|Avrasya GMYO
|2,10
|0,48
|39,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,47
|-2,37
|35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,00
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|6,49
|Ayen Enerji
|5,26
|-1,87
|51,59
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,99
|-0,17
|173,52
|Aygaz
|11,77
|0,34
|-3,10
|Bagfaş
|14,68
|0,27
|-12,72
|Bak Ambalaj
|9,83
|0,61
|34,94
|Balatacılar Balatacılık
|1,99
|0,51
|60,48
|Bantaş Ambalaj
|3,78
|2,44
|50,00
|Banvit
|23,64
|0,17
|27,30
|Baştaş Başkent Çimento
|4,16
|-0,95
|60,62
|Batı Çimento
|3,70
|2,49
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,74
|0,58
|32,82
|Bayrak Taban Sanayi
|6,37
|1,11
|Bera Holding
|8,30
|2,47
|115,58
|Berkosan Yalıtım
|4,77
|2,14
|74,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,04
|-0,33
|24,08
|Beyaz Filo
|3,54
|2,31
|13,11
|Bilici Yatırım
|4,95
|0,88
|72,69
|Bim Mağazalar
|70,75
|-0,49
|53,11
|Birko Mensucat
|0,41
|0,00
|32,26
|Birlik Mensucat
|2,36
|-2,48
|107,02
|Bizim Mağazaları
|15,20
|0,93
|36,08
|Bomonti Elektrik
|5,00
|-5,84
|290,63
|Borusan Mannesmann
|12,81
|0,39
|11,88
|Borusan Yat. Paz.
|86,00
|-0,86
|43,54
|Bosch Fren Sistemleri
|898,00
|-2,70
|212,04
|Bossa
|9,13
|-0,76
|13,28
|Brisa
|11,85
|0,00
|26,35
|Burçelik
|22,20
|1,00
|282,10
|Burçelik Vana
|63,50
|9,96
|553,96
|Bursa Çimento
|5,54
|-0,72
|38,38
|Carrefoursa
|7,88
|4,93
|67,30
|Casa Emtia Petrol
|26,88
|0,00
|186,26
|Ceo Event Medya
|4,07
|0,25
|11,13
|Coca Cola İçecek
|43,54
|0,55
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|7,21
|-2,57
|150,35
|Çelebi
|73,10
|0,27
|-28,40
|Çelik Halat
|12,82
|-0,77
|97,23
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,96
|24,45
|Çemtaş
|11,33
|-0,44
|39,38
|Çimbeton
|70,15
|0,00
|70,02
|Çimentaş
|24,32
|0,00
|62,13
|Çimsa
|11,76
|-0,34
|29,52
|Çuhadaroğlu Metal
|6,09
|3,92
|90,91
|Dagi Giyim
|9,69
|-0,10
|287,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,53
|0,15
|188,94
|Dardanel
|12,59
|-1,49
|232,19
|Datagate Bilgisayar
|8,88
|1,25
|13,70
|Demısaş Döküm
|5,57
|0,91
|60,06
|Denge Holding
|2,52
|-0,79
|83,94
|Deniz GMYO
|3,30
|0,00
|56,83
|Denizli Cam
|7,14
|-0,28
|-14,39
|Derimod
|6,33
|0,80
|-11,34
|Derlüks Deri
|9,67
|0,83
|139,01
|Desa Deri
|5,66
|-1,05
|24,67
|Despec Bilgisayar
|7,44
|2,62
|75,47
|Deva Holding
|19,42
|0,47
|117,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,10
|-4,55
|169,23
|Ditaş Doğan
|28,12
|-0,35
|195,53
|DO-CO
|328,00
|-0,27
|-41,84
|Doğan Burda
|27,20
|-0,73
|348,11
|Doğan Holding
|2,16
|0,47
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|-0,36
|66,67
|Doğusan
|3,91
|9,83
|87,98
|Doğuş GMYO
|11,30
|-2,75
|149,45
|Doğuş Otomotiv
|15,29
|2,62
|60,61
|Döktaş Dökümcülük
|27,28
|-0,44
|-13,80
|Duran Doğan Basım
|16,21
|0,68
|15,46
|Dyo Boya
|6,11
|-1,61
|24,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,83
|0,52
|59,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,93
|1,91
|55,00
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|-0,82
|74,10
|Ege Endüstri
|756,10
|-1,18
|34,40
|Ege Gübre
|100,30
|1,93
|103,47
|Ege Profil
|16,00
|0,00
|33,67
|Ege Seramik
|5,43
|-1,27
|47,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,92
|-1,08
|187,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|1,10
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|1,47
|245,00
|Egeplast
|15,40
|0,65
|23,20
|Ekiz Kimya
|8,81
|0,00
|1344,26
|Emek Elektrik
|3,03
|1,00
|90,57
|Eminiş Ambalaj
|4,53
|9,95
|198,03
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|0,00
|29,17
|Enerjisa Enerji
|8,16
|-0,37
|21,14
|Enka İnşaat
|6,55
|-0,15
|17,34
|Erbosan
|21,82
|0,09
|-12,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|1,02
|1,49
|Ersu Gıda
|4,10
|-0,24
|98,07
|Escort Teknoloji
|3,36
|0,90
|141,73
|Etiler Gıda
|2,15
|9,50
|84,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-2,07
|17,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,64
|-0,61
|37,37
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|0,00
|43,90
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|0,60
|12,00
|Fade Gıda
|4,90
|-7,37
|Fenerbahçe Futbol
|24,40
|0,00
|68,62
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,70
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,82
|0,53
|-16,41
|F-M İzmit Piston
|91,25
|-2,41
|92,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,60
|1,92
|37,84
|Ford Otosan
|87,40
|1,86
|32,19
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|32,46
|6,36
|150,46
|Galatasaray Sportif
|3,12
|0,32
|53,69
|Garanti Bankası
|7,01
|0,29
|-37,07
|Garanti Faktoring
|11,67
|-0,68
|201,55
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|0,47
|102,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,39
|2,36
|230,37
|Gedik Yatırım Holding
|26,08
|7,77
|239,14
|Gediz Ambalaj
|13,33
|-2,27
|97,19
|Gentaş
|2,81
|0,72
|36,27
|Gersan Elektrik
|6,46
|2,05
|102,51
|Global Men. Değ.
|5,09
|1,19
|170,74
|Global Yat. Holding
|4,53
|1,80
|-6,98
|Good-Year
|4,77
|1,71
|17,78
|Göltaş Çimento
|20,48
|0,20
|15,12
|Gözde Girişim
|5,41
|3,44
|5,25
|GSD Denizcilik
|4,08
|0,00
|59,38
|GSD Holding
|2,23
|0,90
|49,66
|Gübre Fabrik.
|28,84
|3,07
|219,03
|Güler Yat. Holding
|19,02
|0,90
|836,95
|Güneş Sigorta
|6,51
|-1,21
|198,62
|Halk GMYO
|2,13
|0,47
|82,89
|Halk Sigorta
|3,54
|0,00
|111,51
|Hatay Tekstil
|9,74
|-1,22
|44,64
|Hedef Girişim
|3,82
|-1,04
|46,36
|Hektaş
|12,16
|0,25
|51,62
|HUB Girişim
|19,49
|-2,94
|107,59
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|-0,55
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|6,51
|30,36
|İdealist Danışmanlık
|4,17
|0,00
|25,60
|İdealist GMYO
|4,46
|-1,11
|45,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|-0,67
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|3,25
|0,00
|-28,41
|İhlas Holding
|0,83
|1,22
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,00
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|12,70
|1,44
|35,40
|Info Yatırım
|6,65
|0,45
|36,76
|İntema
|17,19
|-0,64
|85,64
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|2,31
|60,49
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|1,03
|-11,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)