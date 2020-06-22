Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|51.779,90
|-2,12
|71,57
|İş Bankası (C)
|5,53
|4,34
|-13,73
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,94
|1,55
|3,68
|İş Girişim
|7,30
|0,83
|92,11
|İş GMYO
|1,91
|2,69
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|6,15
|0,49
|52,73
|İş Yat. Ort.
|2,64
|4,76
|63,84
|İşbir Holding
|1.100,00
|-4,70
|155,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,83
|1,22
|33,87
|İttifak Holding
|3,26
|0,62
|-12,37
|İz Hayvancılık Tarım
|5,85
|1,04
|123,58
|İzmir Demir Çelik
|15,05
|2,03
|83,76
|İzmir Fırça
|2,23
|0,45
|23,89
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|2,99
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,12
|-0,62
|45,15
|Kapital Yat. Holding
|3,79
|7,06
|56,61
|Kaplamin
|8,22
|-1,08
|48,11
|Kardemir (A)
|3,01
|-1,63
|13,58
|Kardemir (B)
|2,84
|0,00
|7,58
|Kardemir (D)
|2,91
|-0,34
|9,40
|Karel Elektronik
|15,93
|1,46
|9,64
|Karsan Otomotiv
|2,55
|9,91
|61,39
|Karsu Tekstil
|3,48
|1,46
|7,41
|Kartonsan
|451,50
|0,11
|16,87
|Katmerciler Ekipman
|4,41
|0,92
|14,84
|Kent Gıda
|514,10
|-0,60
|192,43
|Kerevitaş Gıda
|4,33
|0,70
|32,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,18
|1,70
|10,29
|Klimasan Klima
|16,82
|2,68
|-20,71
|Koç Holding
|17,46
|1,16
|-12,74
|Konfrut Gıda
|10,20
|0,59
|30,43
|Konya Çimento
|276,50
|0,91
|1,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,10
|0,33
|-4,84
|Koza Altın
|81,60
|2,84
|10,20
|Koza Madencilik
|13,44
|5,08
|34,00
|Körfez GMYO
|3,02
|-0,66
|26,36
|Kristal Kola
|2,06
|1,98
|36,42
|Kron Telekomünikasyon
|24,66
|2,15
|93,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|48,00
|-3,96
|102,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,05
|-0,49
|24,24
|Kütahya Porselen
|32,36
|3,06
|388,82
|Lider Faktoring
|2,25
|0,45
|22,62
|Link Bilgisayar
|24,62
|-0,40
|35,65
|Logo Yazılım
|76,00
|-2,44
|25,00
|Lokman Hekim Sağlık
|7,36
|-1,21
|27,34
|Lüks Kadife
|15,32
|-1,35
|77,31
|Makina Takım
|2,02
|1,51
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,28
|1,79
|93,22
|Marmaris Altınyunus
|78,40
|-2,00
|10,42
|Marshall
|84,20
|0,00
|77,11
|Martı GMYO
|1,53
|-1,29
|51,49
|Martı Otel
|1,16
|0,00
|27,47
|Mavi Giyim
|49,42
|1,06
|-14,65
|Mazhar Zorlu Holding
|17,53
|1,04
|45,00
|Mega Polietilen
|4,50
|-1,75
|104,55
|Menderes Tekstil
|3,35
|9,84
|155,73
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,78
|5,78
|22,33
|Merko Gıda
|1,43
|0,70
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,11
|0,48
|18,54
|Metro Holding
|1,72
|-0,58
|24,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|-2,66
|49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|-2,42
|-54,62
|Migros Ticaret
|36,22
|1,06
|49,55
|Milpa
|3,95
|0,77
|80,37
|Mistral GMYO
|2,51
|1,62
|32,80
|MLP Sağlık
|18,66
|-0,37
|16,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,76
|-1,68
|54,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,79
|3,19
|64,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,42
|0,60
|44,81
|Net Holding
|2,31
|0,43
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,23
|-0,56
|8,96
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-6,05
|45,16
|Nuh Çimento
|15,01
|3,02
|36,64
|Nurol GMYO
|4,55
|2,25
|27,45
|Odaş Elektrik
|2,12
|0,47
|46,64
|Olmuksan-IP
|4,47
|0,00
|74,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|-0,34
|16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|0,00
|72,10
|Osmanlı Menkul
|8,92
|7,47
|113,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,54
|0,79
|51,19
|Otokar
|142,60
|-0,28
|-3,02
|Oyak Çimento
|6,77
|9,37
|23,14
|Oyak Yat. Ort.
|7,02
|7,34
|204,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|0,00
|-1,26
|Özak GMYO
|3,83
|0,26
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|3,36
|9,80
|108,45
|Özderici GMYO
|1,86
|1,09
|18,47
|Özerden Plastik
|2,34
|1,74
|2,63
|Panora GMYO
|5,31
|-0,19
|-5,21
|Papilon Savunma
|15,56
|-2,75
|101,91
|Park Elek.Madencilik
|3,66
|0,83
|20,00
|Parsan
|18,90
|-0,16
|11,57
|Pegasus
|56,05
|0,18
|-35,13
|Peker GMYO
|7,70
|10,00
|146,01
|Penguen Gıda
|4,45
|6,46
|114,98
|Pera GMYO
|1,29
|4,03
|37,23
|Pergamon Dış Ticaret
|9,38
|-0,74
|21,22
|Petkim
|4,12
|-0,24
|8,14
|Petrokent Turizm
|170,30
|-1,50
|32,94
|Pınar Et Ve Un
|18,28
|-0,60
|99,35
|Pınar Su
|5,83
|-0,17
|151,29
|Pınar Süt
|18,32
|0,11
|44,59
|Plastikkart
|12,65
|-1,94
|36,46
|Polisan Holding
|2,96
|0,00
|-1,91
|Politeknik Metal
|126,90
|1,93
|66,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|2,84
|-7,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.193,50
|0,07
|7,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,80
|0,49
|-21,15
|QNB Finansbank
|46,70
|1,08
|24,53
|Ral Yatırım Holding
|14,30
|0,56
|110,29
|Ray Sigorta
|6,04
|2,03
|76,61
|Reysaş GMYO
|5,27
|1,35
|14,81
|Reysaş Lojistik
|6,19
|1,14
|41,32
|Rhea Girişim
|2,32
|3,57
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|0,00
|45,30
|Royal Halı
|2,20
|0,00
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|35,72
|9,98
|1439,66
|Sabancı Holding
|9,26
|0,65
|1,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-1,06
|113,30
|Salix Yatırım Holding
|10,70
|7,00
|48,40
|Sanel Mühendislik
|5,02
|-4,56
|23,95
|Sanifoam Sünger
|5,81
|0,00
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,60
|0,40
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|2,13
|2,90
|64,76
|Sarkuysan
|6,08
|1,67
|25,88
|Sasa Polyester
|10,78
|-0,74
|39,46
|Say Reklamcılık
|3,78
|-0,26
|68,75
|Sekuro Plastik
|5,47
|0,18
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|1,27
|46,86
|Selçuk Gıda
|3,08
|2,67
|79,07
|Senkron Güvenlik
|3,34
|-2,05
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|5,90
|-3,28
|271,07
|Servet GMYO
|16,42
|-0,73
|93,18
|Seyitler Kimya
|9,23
|0,33
|35,94
|Silverline Endüstri
|3,67
|9,88
|69,91
|Sinpaş GMYO
|1,29
|0,00
|11,21
|Smartiks Yazılım
|8,56
|-1,83
|-12,74
|Soda Sanayii
|5,95
|1,36
|0,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,91
|-1,15
|235,66
|Söktaş
|2,40
|1,27
|41,13
|Sönmez Filament
|7,06
|-5,49
|44,67
|Sönmez Pamuklu
|7,31
|-7,23
|48,58
|Sumaş Suni Tahta
|13,01
|0,00
|31,41
|Şeker Fin. Kir.
|4,53
|0,44
|-5,23
|Şekerbank
|1,34
|1,52
|2,29
|Şişe Cam
|5,41
|4,44
|5,63
|Şok Marketler
|12,91
|2,06
|19,98
|T. Halk Bankası
|6,45
|5,56
|9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,64
|-2,78
|-2,20
|T.S.K.B.
|1,26
|0,00
|4,13
|T.Tuborg
|15,40
|0,65
|29,41
|Taç Tarım Ürünleri
|6,67
|7,93
|113,78
|Tat Gıda
|9,69
|-1,22
|59,28
|TAV Havalimanları
|19,56
|1,50
|-27,99
|Taze Kuru Gıda
|17,01
|-1,39
|134,94
|Tek-Art Turizm
|1,55
|4,03
|23,02
|Tekfen Holding
|17,18
|0,70
|-7,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|0,14
|65,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,17
|-0,14
|37,36
|TGS Dış Ticaret
|5,20
|0,39
|11,35
|Tofaş Oto. Fab.
|23,92
|3,73
|2,65
|Torunlar GMYO
|3,10
|0,98
|12,73
|Trabzon Liman
|14,39
|1,27
|34,99
|Trabzonspor Sportif
|8,40
|7,69
|290,70
|Trakya Cam
|3,50
|3,24
|3,21
|Trend GMYO
|3,86
|-1,03
|75,45
|TSKB GMYO
|3,39
|-7,38
|152,99
|Tuğçelik
|5,03
|1,82
|27,34
|Tukaş
|9,00
|-0,33
|-27,13
|Turcas Petrol
|3,01
|1,01
|12,73
|Turkcell
|16,40
|-3,24
|18,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,03
|2,48
|9,67
|Tüpraş
|90,00
|1,81
|-29,02
|Türk Hava Yolları
|12,58
|0,48
|-13,00
|Türk Prysmian Kablo
|4,37
|-2,67
|69,04
|Türk Telekom
|7,78
|0,00
|5,56
|Türk Traktör
|69,45
|0,00
|31,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,22
|-0,82
|10,05
|Ufuk Yatırım
|5,01
|1,21
|94,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|9,84
|94,81
|Ulusoy Elektrik
|34,94
|0,52
|31,35
|Ulusoy Un Sanayi
|9,17
|-0,43
|140,05
|Umpaş Holding
|0,80
|1,27
|29,03
|Uşak Seramik
|1,55
|3,33
|27,73
|Utopya Turizm
|6,39
|6,50
|29,88
|Uzertaş Boya
|5,29
|9,98
|138,29
|Ülker Bisküvi
|24,90
|-0,24
|11,36
|Vakıf Fin. Kir.
|2,99
|3,10
|23,55
|Vakıf GMYO
|2,59
|2,37
|49,63
|Vakıf Yat. Ort.
|2,83
|0,00
|21,46
|Vakıflar Bankası
|5,34
|1,14
|-3,09
|Vakko Tekstil
|5,21
|0,97
|14,76
|Vanet Gıda
|1,60
|-1,23
|11,89
|Verusa Holding
|23,06
|2,22
|24,31
|Verusaturk Girisim
|4,96
|0,40
|-5,68
|Vestel
|16,20
|-0,37
|28,37
|Vestel Beyaz Eşya
|26,12
|-0,38
|20,93
|Viking Kağıt
|4,67
|0,00
|149,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,88
|9,92
|60,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|2,09
|-1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,79
|-2,78
|56,14
|Yataş
|8,14
|2,78
|10,90
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,40
|9,59
|49,07
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|-0,17
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,06
|1,92
|60,61
|Yeşil Yatırım Holding
|15,26
|-3,23
|35,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.216,10
|-3,79
|145,03
|Yonga Mobilya
|27,14
|0,52
|193,72
|Yükselen Çelik
|11,25
|6,64
|83,52
|Yünsa
|14,11
|0,79
|40,15
|Zorlu Enerji
|1,70
|-1,16
|4,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)