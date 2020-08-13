Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,22
|-2,72
|73,12
|Acıpayam Selüloz
|8,46
|-2,65
|33,97
|Adel Kalemcilik
|16,67
|-3,53
|6,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-2,51
|35,83
|Afyon Çimento
|4,18
|-2,34
|83,47
|Ak Enerji
|1,76
|-2,76
|61,47
|Akbank
|5,02
|-0,59
|-38,10
|Akçansa
|12,46
|-4,74
|28,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,51
|9,98
|161,14
|Akfen GMYO
|3,31
|2,80
|-18,27
|Akın Tekstil
|15,74
|-4,02
|14,14
|Akiş GMYO
|2,90
|-2,68
|-7,42
|Akmerkez GMYO
|41,26
|-1,29
|84,16
|Aksa
|7,28
|-0,27
|3,95
|Aksa Enerji
|4,63
|-1,91
|21,84
|Aksigorta
|6,77
|-3,29
|24,96
|Aksu Enerji
|9,88
|-0,70
|-33,56
|Alarko Carrıer
|90,00
|-3,69
|50,69
|Alarko GMYO
|14,80
|-2,12
|0,69
|Alarko Holding
|4,83
|-2,62
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,50
|-3,85
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,51
|-3,42
|62,04
|Alkim Kağıt
|12,95
|-3,36
|138,94
|Alkim Kimya
|12,69
|-2,68
|104,61
|Altınyağ
|1,09
|-4,39
|165,85
|Altınyunus Çeşme
|47,30
|10,00
|373,47
|Anadolu Cam
|5,08
|-2,50
|19,13
|Anadolu Efes
|20,00
|-0,70
|-6,01
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|-3,59
|-2,22
|Anadolu Hayat Emek.
|7,66
|-0,65
|25,88
|Anadolu Isuzu
|13,46
|-0,52
|10,60
|Anadolu Sigorta
|6,21
|-0,80
|49,51
|Anel Elektrik
|5,36
|0,19
|67,23
|Arçelik
|22,26
|-3,22
|6,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,56
|0,49
|Arena Bilgisayar
|22,30
|-5,67
|206,11
|Armada Bilgisayar
|22,10
|-2,21
|34,84
|Arsan Tekstil
|4,78
|0,42
|33,52
|Artı Yatırım Holding
|2,09
|10,00
|158,02
|Aselsan
|17,59
|-0,90
|68,50
|Ata GMYO
|3,15
|-2,48
|-30,46
|Atakule GMYO
|2,09
|0,00
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|-3,57
|67,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,89
|-2,86
|-3,85
|Avrasya GMYO
|2,04
|-1,92
|35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|-2,71
|18,13
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,30
|0,01
|12,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-0,62
|4,55
|Ayen Enerji
|4,61
|-2,54
|32,85
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,49
|0,31
|196,35
|Aygaz
|12,14
|-1,94
|-0,05
|Bagfaş
|15,60
|-2,62
|-7,25
|Bak Ambalaj
|9,35
|-0,11
|27,21
|Balatacılar Balatacılık
|2,28
|-0,44
|83,87
|Bantaş Ambalaj
|3,69
|-0,81
|46,43
|Banvit
|24,90
|-3,56
|34,09
|Baştaş Başkent Çimento
|3,85
|-0,77
|48,65
|Batı Çimento
|3,33
|-5,67
|0,60
|Batısöke Çimento
|1,60
|-4,76
|22,14
|Bayrak Taban Sanayi
|6,61
|9,98
|Bera Holding
|8,22
|3,40
|113,51
|Berkosan Yalıtım
|3,94
|-5,52
|43,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,85
|2,89
|16,33
|Beyaz Filo
|3,59
|-0,55
|14,70
|Bilici Yatırım
|7,75
|1,44
|80,25
|Bim Mağazalar
|67,45
|0,37
|45,97
|Birko Mensucat
|0,44
|-2,22
|41,94
|Birlik Mensucat
|1,87
|-3,11
|64,04
|Bizim Mağazaları
|15,07
|-2,71
|34,91
|Bomonti Elektrik
|6,89
|-0,86
|438,28
|Borusan Mannesmann
|12,52
|-5,08
|9,34
|Borusan Yat. Paz.
|87,50
|-6,67
|46,04
|Bosch Fren Sistemleri
|953,90
|3,46
|231,47
|Bossa
|8,76
|-2,56
|8,68
|Brisa
|10,85
|-1,45
|15,68
|Burçelik
|21,78
|-8,95
|274,87
|Burçelik Vana
|61,00
|-9,96
|528,22
|Bursa Çimento
|5,64
|-2,42
|40,88
|Carrefoursa
|6,57
|-2,81
|39,49
|Casa Emtia Petrol
|28,00
|5,11
|198,19
|Ceo Event Medya
|3,87
|-1,78
|5,67
|Coca Cola İçecek
|45,48
|0,40
|20,13
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|1,31
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|6,05
|9,40
|110,07
|Çelebi
|72,50
|-1,83
|-28,99
|Çelik Halat
|12,42
|-2,97
|91,08
|Çemaş Döküm
|1,58
|-1,86
|26,05
|Çemtaş
|9,84
|-2,38
|21,05
|Çimbeton
|69,50
|-2,04
|68,44
|Çimentaş
|24,74
|-0,16
|64,93
|Çimsa
|12,50
|6,66
|37,67
|Çuhadaroğlu Metal
|3,88
|5,15
|21,63
|Dagi Giyim
|8,68
|0,93
|247,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,60
|-0,15
|192,04
|Dardanel
|12,99
|-3,78
|242,74
|Datagate Bilgisayar
|8,69
|-6,96
|11,27
|Demısaş Döküm
|5,28
|-6,05
|51,72
|Denge Holding
|1,97
|0,51
|43,80
|Deniz GMYO
|7,98
|-5,00
|58,02
|Denizli Cam
|7,01
|-1,27
|-15,95
|Derimod
|6,27
|0,64
|-12,18
|Derlüks Deri
|7,76
|-4,55
|91,80
|Desa Deri
|5,88
|-3,61
|29,52
|Despec Bilgisayar
|7,20
|-3,61
|69,81
|Deva Holding
|22,58
|7,01
|152,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,84
|5,14
|135,90
|Ditaş Doğan
|29,38
|-6,43
|208,77
|DO-CO
|336,00
|-3,39
|-40,43
|Doğan Burda
|24,80
|-4,32
|308,57
|Doğan Holding
|2,03
|-0,49
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|-4,66
|61,21
|Doğusan
|2,51
|-2,33
|20,67
|Doğuş GMYO
|7,78
|-0,77
|71,74
|Doğuş Otomotiv
|16,01
|-4,87
|68,17
|Döktaş Dökümcülük
|26,04
|-3,20
|-17,71
|Duran Doğan Basım
|16,51
|0,12
|17,59
|Dyo Boya
|5,69
|-3,07
|16,12
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|0,34
|61,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,58
|-0,75
|51,36
|Edip Gayrimenkul
|2,46
|-3,53
|76,98
|Ege Endüstri
|685,30
|-2,10
|21,82
|Ege Gübre
|98,80
|-4,08
|100,42
|Ege Profil
|17,67
|-2,38
|47,62
|Ege Seramik
|5,22
|-1,32
|41,91
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|0,00
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,98
|-2,00
|151,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|-2,78
|250,00
|Egeplast
|15,00
|-3,23
|20,00
|Ekiz Kimya
|9,16
|-0,11
|1401,64
|Emek Elektrik
|2,57
|-4,81
|61,64
|Eminiş Ambalaj
|3,56
|-1,11
|134,21
|Emlak Konut GMYO
|1,98
|-2,94
|36,77
|Enerjisa Enerji
|8,51
|-3,19
|26,34
|Enka İnşaat
|6,77
|3,68
|21,28
|Erbosan
|21,10
|-1,68
|-15,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|0,82
|-1,80
|Ersu Gıda
|3,96
|-2,46
|91,30
|Escort Teknoloji
|3,18
|-1,85
|128,78
|Etiler Gıda
|3,90
|3,72
|59,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|-3,39
|6,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|-3,70
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|-4,29
|38,57
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|-2,84
|14,00
|FADE GIDA
|4,23
|9,87
|Fenerbahçe Futbol
|15,26
|5,02
|5,46
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,55
|-2,47
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|80,00
|-2,62
|68,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,05
|0,00
|30,69
|Ford Otosan
|90,85
|0,44
|37,41
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-4,15
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|31,44
|-1,75
|142,59
|Galatasaray Sportif
|2,66
|3,91
|31,03
|Garanti Bankası
|6,93
|-1,98
|-37,79
|Garanti Faktoring
|9,12
|-0,76
|135,66
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|9,81
|117,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,01
|0,11
|186,49
|Gedik Yatırım Holding
|22,46
|-0,09
|192,07
|Gediz Ambalaj
|14,38
|-0,76
|112,72
|Gentaş
|2,58
|-3,37
|25,12
|Gersan Elektrik
|5,88
|0,00
|84,33
|Global Men. Değ.
|4,95
|10,00
|163,30
|Global Yat. Holding
|4,17
|-2,34
|-14,37
|Good-Year
|4,63
|-2,94
|14,32
|Göltaş Çimento
|20,26
|-1,17
|13,88
|Gözde Girişim
|5,00
|-4,03
|-2,72
|GSD Denizcilik
|4,04
|3,59
|57,81
|GSD Holding
|2,38
|-2,06
|59,73
|Gübre Fabrik.
|28,46
|-1,18
|214,82
|Güler Yat. Holding
|15,12
|-7,64
|644,83
|Güneş Sigorta
|5,95
|-2,30
|172,94
|Halk GMYO
|2,12
|-2,75
|74,15
|Halk Sigorta
|3,61
|-0,28
|115,69
|Hatay Tekstil
|9,16
|-2,97
|36,03
|Hedef Girişim
|3,76
|4,44
|44,06
|Hektaş
|13,18
|-1,64
|64,34
|HUB Girişim
|15,77
|-1,44
|67,97
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-1,27
|36,84
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|-2,78
|-0,57
|İdealist Danışmanlık
|4,43
|0,68
|33,43
|İdealist GMYO
|4,34
|-5,86
|41,83
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|-1,67
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|-1,97
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|2,41
|-1,23
|-46,92
|İhlas Holding
|0,78
|-2,50
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,60
|0,63
|56,86
|İndeks Bilgisayar
|11,93
|-2,85
|27,19
|Info Yatırım
|6,17
|-0,64
|26,88
|İntema
|12,40
|-5,34
|33,91
|İpek Doğal Enerji
|11,32
|-5,03
|46,63
|İskenderun Demir Çelik
|6,85
|-1,15
|-12,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)