Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,36
|0,30
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,35
|0,00
|46,78
|Adel Kalemcilik
|14,05
|-0,21
|-10,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,76
|2,33
|23,22
|Afyon Çimento
|3,16
|4,98
|38,70
|Ak Enerji
|1,37
|4,58
|25,69
|Akbank
|6,17
|3,01
|-23,92
|Akçansa
|12,48
|-0,32
|28,73
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|-1,67
|11,37
|Akfen GMYO
|3,53
|-1,40
|-12,84
|Akın Tekstil
|13,05
|-0,53
|-5,37
|Akiş GMYO
|3,76
|-2,34
|-6,93
|Akmerkez GMYO
|27,34
|0,22
|22,03
|Aksa
|7,32
|-0,41
|4,52
|Aksa Enerji
|4,90
|-1,61
|28,95
|Aksigorta
|6,65
|-1,04
|22,74
|Aksu Enerji
|10,17
|-0,29
|-31,61
|Alarko Carrıer
|74,85
|1,35
|24,75
|Alarko GMYO
|14,77
|0,07
|-2,72
|Alarko Holding
|5,56
|1,09
|-6,55
|Albaraka Türk
|1,64
|4,46
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,97
|-0,05
|57,56
|Alkim Kağıt
|10,84
|-2,78
|100,01
|Alkim Kimya
|13,72
|-3,79
|121,22
|Altınyağ
|1,32
|0,00
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|-3,89
|265,57
|Anadolu Cam
|4,60
|1,32
|7,87
|Anadolu Efes
|20,80
|0,97
|-9,88
|Anadolu Grubu Holding
|19,30
|-0,77
|9,72
|Anadolu Hayat Emek.
|6,98
|2,65
|14,71
|Anadolu Isuzu
|13,40
|3,08
|10,11
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,00
|50,23
|Anel Elektrik
|4,18
|0,72
|30,22
|Arçelik
|17,67
|1,26
|-15,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,16
|-1,11
|Arena Bilgisayar
|13,82
|-0,58
|89,71
|Armada Bilgisayar
|22,40
|-0,44
|36,67
|Arsan Tekstil
|5,01
|0,00
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,40
|6,67
|196,30
|Aselsan
|32,30
|-1,28
|54,25
|Ata GMYO
|3,53
|0,28
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,01
|-2,43
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|0,00
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,73
|1,33
|2,42
|Avrasya GMYO
|2,13
|-0,93
|41,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|-0,51
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|-0,01
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|0,62
|5,19
|Ayen Enerji
|3,65
|1,96
|5,19
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,03
|0,66
|38,36
|Aygaz
|11,59
|3,30
|-4,58
|Bagfaş
|17,25
|2,43
|2,56
|Bak Ambalaj
|9,05
|4,99
|23,13
|Balatacılar Balatacılık
|2,21
|-0,45
|78,23
|Bantaş Ambalaj
|3,76
|-0,27
|49,21
|Banvit
|24,58
|0,33
|32,36
|Baştaş Başkent Çimento
|3,40
|-2,86
|31,27
|Batı Çimento
|3,31
|1,22
|0,00
|Batısöke Çimento
|1,42
|1,43
|8,40
|Bayrak Taban Sanayi
|9,17
|9,95
|Bera Holding
|4,21
|0,96
|9,35
|Berkosan Yalıtım
|4,07
|-0,73
|48,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,44
|0,41
|-0,41
|Beyaz Filo
|3,90
|-3,47
|24,61
|Bilici Yatırım
|7,64
|0,00
|74,83
|Bim Mağazalar
|68,65
|1,78
|48,56
|Birko Mensucat
|0,49
|0,00
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,51
|0,00
|32,46
|Bizim Mağazaları
|19,48
|9,99
|74,40
|Bomonti Elektrik
|4,62
|-0,43
|260,94
|Borusan Mannesmann
|11,06
|0,82
|-3,41
|Borusan Yat. Paz.
|69,40
|-0,43
|15,83
|Bosch Fren Sistemleri
|307,90
|0,95
|6,99
|Bossa
|10,39
|0,00
|28,91
|Brisa
|12,39
|0,16
|32,10
|Burçelik
|8,92
|-0,45
|53,53
|Burçelik Vana
|18,50
|0,65
|90,53
|Bursa Çimento
|4,25
|0,95
|6,16
|Carrefoursa
|7,27
|1,39
|54,35
|Casa Emtia Petrol
|21,98
|0,83
|134,08
|Ceo Event Medya
|3,57
|1,13
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|42,72
|-1,34
|12,84
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|1,02
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|3,90
|0,52
|35,42
|Çelebi
|79,85
|0,25
|-21,79
|Çelik Halat
|11,30
|4,34
|73,85
|Çemaş Döküm
|1,31
|2,34
|4,51
|Çemtaş
|8,20
|-0,73
|0,87
|Çimbeton
|61,75
|0,32
|49,66
|Çimentaş
|23,70
|0,77
|58,00
|Çimsa
|9,55
|1,38
|5,18
|Çuhadaroğlu Metal
|3,52
|1,44
|10,34
|Dagi Giyim
|5,71
|-0,87
|128,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,50
|-0,27
|231,86
|Dardanel
|12,00
|-1,48
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,12
|1,79
|16,77
|Demısaş Döküm
|4,16
|5,05
|19,54
|Denge Holding
|1,48
|8,82
|8,03
|Deniz GMYO
|5,22
|2,35
|3,37
|Denizli Cam
|7,90
|1,41
|-5,28
|Derimod
|6,94
|0,58
|-2,80
|Derlüks Deri
|6,38
|10,00
|57,69
|Desa Deri
|4,74
|3,72
|4,41
|Despec Bilgisayar
|8,36
|2,45
|97,17
|Deva Holding
|19,51
|1,09
|118,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|-1,53
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,20
|0,62
|70,26
|DO-CO
|360,30
|0,22
|-36,12
|Doğan Burda
|12,60
|-1,10
|107,58
|Doğan Holding
|1,94
|-1,02
|8,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|9,71
|36,97
|Doğusan
|2,48
|0,40
|19,23
|Doğuş GMYO
|5,72
|-0,52
|26,27
|Doğuş Otomotiv
|16,14
|3,00
|69,54
|Döktaş Dökümcülük
|25,34
|1,36
|-19,93
|Duran Doğan Basım
|16,75
|1,21
|19,30
|Dyo Boya
|6,33
|-1,09
|29,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|1,85
|65,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,47
|0,52
|39,84
|Edip Gayrimenkul
|2,13
|-2,29
|53,24
|Ege Endüstri
|620,70
|-0,70
|10,33
|Ege Gübre
|89,90
|6,26
|80,52
|Ege Profil
|15,36
|-1,16
|28,32
|Ege Seramik
|5,17
|2,58
|39,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,58
|9,72
|393,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,39
|9,45
|256,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,93
|9,41
|365,00
|Egeplast
|17,06
|-0,18
|36,48
|Ekiz Kimya
|12,72
|9,94
|1985,25
|Emek Elektrik
|2,56
|0,79
|61,01
|Eminiş Ambalaj
|4,14
|9,23
|172,37
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|4,86
|32,88
|Enerjisa Enerji
|8,27
|0,24
|22,77
|Enka İnşaat
|6,49
|10,00
|16,27
|Erbosan
|21,40
|0,85
|-14,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,45
|1,56
|-6,53
|Ersu Gıda
|4,50
|-0,44
|117,39
|Escort Teknoloji
|3,75
|-0,27
|169,78
|Etiler Gıda
|2,73
|-0,73
|11,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|1,57
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,62
|3,85
|35,70
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|2,53
|43,90
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|0,00
|18,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,38
|-4,45
|-21,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,10
|0,49
|-10,28
|F-M İzmit Piston
|50,65
|0,30
|6,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,16
|-0,97
|32,12
|Ford Otosan
|71,05
|2,45
|7,47
|Formet Çelik Kapı
|3,69
|9,82
|23,00
|Frigo Pak Gıda
|17,43
|-0,74
|34,49
|Galatasaray Sportif
|3,01
|-7,38
|48,28
|Garanti Bankası
|8,52
|2,28
|-23,52
|Garanti Faktoring
|5,24
|1,75
|35,40
|Garanti Yat. Ort.
|1,90
|-2,56
|75,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,49
|-0,11
|201,75
|Gedik Yatırım Holding
|23,24
|-1,69
|202,21
|Gediz Ambalaj
|11,24
|1,54
|66,27
|Gentaş
|2,41
|0,84
|16,88
|Gersan Elektrik
|4,68
|-0,64
|46,71
|Global Men. Değ.
|5,09
|9,94
|170,74
|Global Yat. Holding
|3,86
|-0,52
|-20,74
|Good-Year
|5,38
|-0,92
|32,84
|Göltaş Çimento
|17,15
|0,41
|-3,60
|Gözde Girişim
|4,66
|0,00
|-9,34
|GSD Denizcilik
|4,51
|2,73
|76,17
|GSD Holding
|2,02
|5,21
|35,57
|Gübre Fabrik.
|29,64
|9,94
|227,88
|Güler Yat. Holding
|15,36
|9,95
|656,65
|Güneş Sigorta
|4,41
|0,46
|102,29
|Halk GMYO
|2,05
|0,00
|68,03
|Halk Sigorta
|4,70
|7,55
|137,37
|Hatay Tekstil
|9,26
|0,65
|37,51
|Hedef Girişim
|2,85
|2,52
|9,20
|Hektaş
|14,13
|-0,21
|76,18
|HUB Girişim
|21,18
|-0,28
|125,59
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|0,00
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,58
|-1,59
|5,88
|İdealist Danışmanlık
|3,28
|0,31
|-1,20
|İdealist GMYO
|4,28
|0,71
|39,87
|İhlas Ev Aletleri
|2,00
|1,01
|-36,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|0,00
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|4,81
|0,84
|-29,37
|İhlas Holding
|0,79
|0,00
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-0,83
|17,65
|İndeks Bilgisayar
|10,78
|-0,28
|11,13
|Info Yatırım
|4,35
|-0,46
|-10,54
|İntema
|11,87
|1,98
|28,19
|İpek Doğal Enerji
|14,13
|0,50
|83,03
|İskenderun Demir Çelik
|7,04
|1,00
|-12,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)