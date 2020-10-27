Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,31
|9,91
|454,30
|Acıpayam Selüloz
|14,56
|-9,45
|130,57
|Adel Kalemcilik
|19,99
|-0,25
|27,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,85
|4,40
|99,54
|Afyon Çimento
|4,22
|2,68
|85,23
|Ak Enerji
|2,27
|7,08
|108,26
|Akbank
|4,98
|2,47
|-38,59
|Akçansa
|12,97
|4,18
|33,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,87
|9,92
|225,59
|Akfen GMYO
|4,06
|1,00
|0,25
|Akın Tekstil
|18,78
|1,90
|36,19
|Akiş GMYO
|4,20
|2,44
|34,08
|Akmerkez GMYO
|68,00
|-2,58
|203,51
|Aksa
|8,06
|2,15
|15,09
|Aksa Enerji
|6,46
|4,19
|70,00
|Aksigorta
|7,39
|-2,38
|36,40
|Aksu Enerji
|12,01
|1,78
|-19,23
|Alarko Carrıer
|133,90
|4,86
|124,19
|Alarko GMYO
|18,10
|4,44
|23,15
|Alarko Holding
|6,22
|5,07
|5,88
|Albaraka Türk
|1,71
|9,62
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,26
|0,00
|159,63
|Alkim Kağıt
|13,55
|3,44
|150,01
|Alkim Kimya
|14,19
|-1,18
|128,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,34
|-8,95
|470,73
|Altınyunus Çeşme
|48,76
|6,23
|388,09
|Anadolu Efes
|21,38
|0,09
|0,48
|Anadolu Grubu Holding
|19,14
|1,81
|8,81
|Anadolu Hayat Emek.
|8,60
|-0,12
|41,33
|Anadolu Isuzu
|15,35
|0,99
|26,13
|Anadolu Sigorta
|6,80
|3,03
|63,72
|Anel Elektrik
|3,31
|-1,19
|87,76
|Arçelik
|26,80
|-3,60
|28,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,80
|5,48
|Arena Bilgisayar
|36,86
|0,99
|405,97
|Armada Bilgisayar
|55,50
|1,46
|238,62
|Arsan Tekstil
|5,65
|2,73
|57,82
|Artı Yatırım Holding
|7,05
|-9,96
|770,37
|Aselsan
|17,36
|1,76
|66,75
|Ata GMYO
|3,88
|4,30
|-14,35
|Atakule GMYO
|2,42
|0,83
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|7,50
|-9,96
|650,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|4,19
|80,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,64
|-1,52
|1,75
|Avrasya GMYO
|3,24
|-1,52
|114,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-0,34
|61,54
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,00
|0,03
|12,84
|Avrupa Yatırım Holding
|5,77
|0,17
|274,68
|Ayen Enerji
|5,55
|2,97
|59,94
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,99
|9,90
|356,16
|Aygaz
|11,69
|0,86
|-3,75
|Bagfaş
|17,54
|1,50
|4,28
|Bak Ambalaj
|17,80
|1,02
|144,35
|Balatacılar Balatacılık
|6,14
|-9,97
|395,16
|Bantaş Ambalaj
|5,24
|0,96
|107,94
|Banvit
|26,20
|-1,50
|41,09
|Baştaş Başkent Çimento
|8,04
|-3,94
|210,42
|Batı Çimento
|4,03
|1,00
|21,75
|Batısöke Çimento
|2,41
|2,55
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|8,33
|1,46
|Bera Holding
|9,20
|2,22
|138,96
|Berkosan Yalıtım
|6,25
|-1,11
|128,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,10
|-0,64
|26,53
|Beyaz Filo
|10,51
|3,04
|235,80
|Bilici Yatırım
|5,62
|2,74
|96,06
|Bim Mağazalar
|70,60
|0,57
|52,78
|Birko Mensucat
|1,14
|-9,52
|267,74
|Birlik Mensucat
|2,58
|-7,86
|126,32
|Bizim Mağazaları
|15,69
|-3,56
|41,69
|Bomonti Elektrik
|12,27
|9,95
|858,59
|Borusan Mannesmann
|14,18
|0,93
|23,84
|Borusan Yat. Paz.
|161,00
|7,12
|168,72
|Bosch Fren Sistemleri
|850,00
|2,15
|195,37
|Bossa
|12,38
|1,14
|53,60
|Brisa
|14,58
|1,74
|55,45
|Burçelik
|21,80
|4,61
|275,22
|Burçelik Vana
|65,85
|6,90
|578,17
|Bursa Çimento
|6,83
|3,80
|70,61
|Carrefoursa
|24,36
|-0,33
|417,20
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|-8,03
|219,49
|Ceo Event Medya
|6,64
|-7,78
|81,31
|Coca Cola İçecek
|47,94
|-3,85
|26,63
|Cosmos Yat. Holding
|5,84
|-9,88
|186,27
|Credıtwest Faktorıng
|5,09
|0,59
|76,74
|Çelebi
|69,35
|-2,60
|-30,20
|Çelik Halat
|15,50
|-4,56
|138,46
|Çemaş Döküm
|2,06
|4,04
|64,34
|Çemtaş
|14,64
|9,99
|80,10
|Çimbeton
|126,90
|-1,93
|207,56
|Çimentaş
|30,48
|-0,13
|103,20
|Çimsa
|13,21
|5,01
|45,48
|Çuhadaroğlu Metal
|5,90
|-0,34
|84,95
|Dagi Giyim
|10,29
|-9,97
|311,60
|Dagi Yatırım Holding
|16,04
|-9,99
|609,73
|Dardanel
|26,38
|8,92
|596,04
|Datagate Bilgisayar
|16,82
|1,20
|115,36
|Demısaş Döküm
|5,97
|-2,93
|71,55
|Denge Holding
|5,00
|7,76
|264,96
|Deniz GMYO
|3,46
|3,90
|64,44
|Derimod
|10,23
|5,25
|43,28
|Derlüks Deri
|8,30
|5,20
|105,15
|Desa Deri
|6,71
|0,60
|47,80
|Despec Bilgisayar
|13,30
|-0,52
|213,68
|Deva Holding
|23,10
|-6,48
|158,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|1,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,35
|6,33
|201,28
|Ditaş Doğan
|29,38
|-2,20
|208,77
|DO-CO
|304,40
|0,79
|-46,03
|Doğan Burda
|21,00
|9,95
|245,96
|Doğan Holding
|2,37
|0,85
|32,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|1,16
|58,79
|Doğusan
|3,66
|2,81
|75,96
|Doğuş GMYO
|9,26
|8,05
|104,42
|Doğuş Otomotiv
|18,17
|0,22
|90,86
|Döktaş Dökümcülük
|32,40
|2,53
|2,38
|Duran Doğan Basım
|21,82
|0,28
|55,41
|Dyo Boya
|11,30
|4,44
|130,61
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|-3,66
|94,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|17,97
|-0,99
|86,56
|Edip Gayrimenkul
|3,19
|0,31
|129,50
|Ege Endüstri
|945,60
|4,82
|68,09
|Ege Gübre
|122,20
|3,74
|147,89
|Ege Profil
|20,10
|3,61
|67,92
|Ege Seramik
|6,75
|6,30
|83,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,62
|-7,95
|406,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,86
|-9,71
|376,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,23
|-9,56
|515,00
|Egeplast
|19,00
|4,00
|52,00
|Ekiz Kimya
|9,10
|-8,45
|1391,80
|Emek Elektrik
|3,94
|-5,52
|147,80
|Eminiş Ambalaj
|21,88
|-9,96
|1339,47
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|2,98
|19,50
|Enerjisa Enerji
|9,21
|-1,18
|36,73
|Enka İnşaat
|7,20
|0,00
|28,99
|Erbosan
|25,70
|2,72
|2,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,67
|-3,88
|9,78
|Ersu Gıda
|5,22
|0,00
|152,17
|Escort Teknoloji
|5,95
|3,84
|328,06
|Esenboğa Elektrik
|18,29
|9,98
|Etiler Gıda
|3,93
|2,34
|236,59
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,00
|-9,91
|87,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|-9,95
|233,38
|Euro Yat. Ort.
|7,27
|9,98
|545,79
|Euro Yatırım Holding
|2,60
|1,56
|73,33
|Fade Gıda
|6,00
|3,45
|Fenerbahçe Futbol
|36,50
|-1,24
|152,25
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,40
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,98
|5,28
|52,74
|F-M İzmit Piston
|116,50
|2,19
|145,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,72
|0,17
|52,41
|Ford Otosan
|101,70
|1,70
|53,82
|Formet Çelik Kapı
|5,43
|-9,95
|81,00
|Frigo Pak Gıda
|19,84
|-1,59
|183,21
|Galatasaray Sportif
|3,58
|-1,38
|76,35
|Garanti Bankası
|6,90
|1,92
|-38,06
|Garanti Faktoring
|10,80
|1,89
|179,07
|Garanti Yat. Ort.
|3,47
|6,77
|248,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,45
|-1,15
|200,48
|Gediz Ambalaj
|17,04
|0,12
|152,07
|Gentaş
|3,86
|7,82
|87,20
|Gersan Elektrik
|6,48
|2,21
|103,13
|Global Men. Değ.
|4,55
|3,17
|142,02
|Global Yat. Holding
|5,34
|-2,73
|9,65
|Good-Year
|6,23
|5,95
|53,83
|Göltaş Çimento
|24,32
|-0,33
|36,71
|Gözde Girişim
|5,94
|1,89
|15,56
|GSD Denizcilik
|4,73
|4,88
|84,77
|GSD Holding
|2,19
|3,79
|46,98
|Gübre Fabrik.
|35,64
|4,76
|294,25
|Güler Yat. Holding
|15,14
|-4,78
|645,81
|Halk GMYO
|2,49
|1,63
|113,80
|Hatay Tekstil
|11,90
|0,51
|76,72
|Hedef Girişim
|6,51
|6,72
|172,81
|Hektaş
|12,72
|2,33
|58,60
|HUB Girişim
|17,06
|2,46
|81,71
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-2,21
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,68
|0,45
|26,76
|İdealist Danışmanlık
|9,55
|-8,87
|187,65
|İdealist GMYO
|5,91
|-4,37
|93,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-3,23
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|19,50
|İhlas Gazetecilik
|4,54
|3,65
|0,00
|İhlas Holding
|1,16
|0,00
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|0,00
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|18,05
|1,40
|92,44
|Info Yatırım
|12,09
|7,09
|148,63
|İntema
|18,65
|-0,80
|101,40
|Inveo Yatırım Holding
|28,36
|4,11
|268,79
|İpek Doğal Enerji
|11,63
|1,57
|50,65
|İskenderun Demir Çelik
|7,62
|-0,52
|-2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)