Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|5,66
|9,90
|204,30
|Acıpayam Selüloz
|17,85
|9,98
|182,68
|Adel Kalemcilik
|19,36
|-2,47
|23,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|-4,35
|54,03
|Afyon Çimento
|4,25
|2,16
|86,54
|Ak Enerji
|2,01
|-2,43
|84,40
|Akbank
|5,02
|-1,57
|-38,10
|Akçansa
|13,11
|0,61
|35,23
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,46
|-0,73
|158,77
|Akfen GMYO
|3,72
|2,20
|-8,15
|Akın Tekstil
|18,52
|-0,54
|34,30
|Akiş GMYO
|3,13
|9,82
|-0,08
|Akmerkez GMYO
|84,85
|9,77
|278,71
|Aksa
|6,94
|-1,28
|-0,90
|Aksa Enerji
|6,00
|3,27
|57,89
|Aksigorta
|7,57
|2,44
|39,72
|Aksu Enerji
|10,99
|2,81
|-26,09
|Alarko Carrıer
|141,10
|9,98
|136,25
|Alarko GMYO
|16,38
|1,30
|11,44
|Alarko Holding
|5,88
|-0,34
|-1,18
|Albaraka Türk
|1,49
|-1,32
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,88
|6,17
|131,56
|Alkim Kağıt
|14,37
|4,13
|165,14
|Alkim Kimya
|13,73
|0,07
|121,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,99
|9,94
|385,37
|Altınyunus Çeşme
|91,90
|-9,99
|819,92
|Anadolu Cam
|6,65
|9,20
|57,10
|Anadolu Efes
|20,98
|0,87
|-1,40
|Anadolu Grubu Holding
|19,12
|0,90
|8,70
|Anadolu Hayat Emek.
|7,48
|-0,27
|22,92
|Anadolu Isuzu
|14,60
|0,83
|19,97
|Anadolu Sigorta
|6,44
|-0,77
|55,05
|Anel Elektrik
|5,42
|-1,09
|69,10
|Arçelik
|23,12
|-0,34
|10,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,98
|-1,25
|Arena Bilgisayar
|36,16
|0,28
|396,36
|Armada Bilgisayar
|67,00
|1,52
|308,79
|Arsan Tekstil
|6,32
|6,04
|76,54
|Artı Yatırım Holding
|9,25
|9,99
|1041,98
|Aselsan
|17,46
|1,39
|67,26
|Ata GMYO
|3,71
|-1,07
|-18,10
|Atakule GMYO
|2,37
|2,60
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|3,02
|9,82
|202,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,14
|-0,07
|5,48
|Avrasya GMYO
|2,22
|-1,77
|47,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,54
|2,01
|39,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,10
|-0,72
|11,91
|Avrupa Yatırım Holding
|3,19
|2,57
|107,14
|Ayen Enerji
|6,03
|3,08
|73,78
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,00
|7,66
|310,96
|Aygaz
|11,04
|-1,60
|-9,11
|Bagfaş
|16,28
|-1,57
|-3,21
|Bak Ambalaj
|13,57
|2,80
|86,28
|Balatacılar Balatacılık
|7,64
|9,93
|516,13
|Bantaş Ambalaj
|4,04
|1,00
|60,32
|Banvit
|25,38
|-0,47
|36,67
|Baştaş Başkent Çimento
|6,94
|5,31
|167,95
|Batı Çimento
|3,73
|-1,58
|12,69
|Batısöke Çimento
|1,74
|-1,14
|32,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,27
|1,11
|Bera Holding
|9,49
|5,80
|146,49
|Berkosan Yalıtım
|5,75
|-4,49
|109,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,40
|-6,85
|38,78
|Beyaz Filo
|9,20
|9,92
|193,95
|Bilici Yatırım
|5,29
|1,93
|84,55
|Bim Mağazalar
|68,40
|-1,16
|48,02
|Birko Mensucat
|0,81
|9,46
|161,29
|Birlik Mensucat
|2,70
|2,66
|136,84
|Bizim Mağazaları
|15,90
|0,51
|42,35
|Bomonti Elektrik
|10,30
|9,23
|704,69
|Borusan Mannesmann
|15,16
|9,93
|32,40
|Borusan Yat. Paz.
|179,60
|9,98
|199,77
|Bosch Fren Sistemleri
|795,90
|-3,00
|176,57
|Bossa
|11,63
|9,92
|44,29
|Brisa
|11,30
|-1,74
|20,48
|Burçelik
|19,93
|-1,53
|243,03
|Burçelik Vana
|55,00
|-3,25
|466,43
|Bursa Çimento
|6,35
|-1,70
|58,62
|Carrefoursa
|28,98
|9,94
|515,29
|Casa Emtia Petrol
|33,00
|3,58
|251,44
|Ceo Event Medya
|4,20
|-1,18
|14,68
|Coca Cola İçecek
|44,52
|-0,89
|17,59
|Cosmos Yat. Holding
|9,49
|9,97
|365,20
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|3,46
|66,32
|Çelebi
|75,70
|9,95
|-23,80
|Çelik Halat
|12,27
|2,34
|88,77
|Çemaş Döküm
|1,65
|1,85
|31,63
|Çemtaş
|15,16
|1,34
|86,49
|Çimbeton
|126,30
|9,92
|206,11
|Çimentaş
|35,66
|-1,71
|137,73
|Çimsa
|13,15
|5,96
|44,82
|Çuhadaroğlu Metal
|5,62
|-2,94
|76,18
|Dagi Giyim
|11,00
|-0,36
|340,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,11
|1,63
|258,85
|Dardanel
|20,18
|9,97
|432,45
|Datagate Bilgisayar
|13,68
|9,97
|75,16
|Demısaş Döküm
|6,34
|-0,31
|82,18
|Denge Holding
|4,12
|-0,96
|200,73
|Deniz GMYO
|3,21
|1,58
|52,55
|Denizli Cam
|7,20
|2,86
|-13,67
|Derimod
|8,26
|7,27
|15,69
|Derlüks Deri
|7,94
|-1,85
|96,25
|Desa Deri
|6,58
|3,30
|44,93
|Despec Bilgisayar
|11,56
|9,99
|172,64
|Deva Holding
|18,45
|-1,65
|106,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,05
|9,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|0,00
|139,74
|Ditaş Doğan
|31,96
|0,50
|235,89
|DO-CO
|314,30
|1,78
|-44,27
|Doğan Burda
|20,00
|2,56
|229,49
|Doğan Holding
|2,32
|-0,85
|29,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,45
|-0,81
|48,48
|Doğusan
|3,80
|3,83
|82,69
|Doğuş GMYO
|9,99
|-1,19
|120,53
|Doğuş Otomotiv
|15,65
|-2,07
|64,39
|Döktaş Dökümcülük
|32,24
|-3,07
|1,88
|Duran Doğan Basım
|20,46
|10,00
|45,73
|Dyo Boya
|7,22
|4,18
|47,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,70
|0,15
|83,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,91
|2,33
|96,32
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|-3,19
|117,99
|Ege Endüstri
|721,70
|-0,99
|28,29
|Ege Gübre
|117,60
|-2,24
|138,56
|Ege Profil
|22,90
|-5,76
|91,31
|Ege Seramik
|6,39
|-0,47
|73,71
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,30
|9,24
|306,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,31
|9,17
|235,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,88
|7,32
|340,00
|Egeplast
|19,73
|2,71
|57,84
|Ekiz Kimya
|9,89
|0,61
|1521,31
|Emek Elektrik
|3,59
|0,84
|125,79
|Eminiş Ambalaj
|33,00
|10,00
|2071,05
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|-1,70
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,72
|0,69
|29,45
|Enka İnşaat
|6,81
|0,89
|22,00
|Erbosan
|26,14
|7,13
|4,64
|Ereğli Demir Çelik
|9,18
|0,44
|4,22
|Ersu Gıda
|5,39
|-1,28
|160,39
|Escort Teknoloji
|4,05
|4,38
|191,37
|Etiler Gıda
|3,53
|3,82
|202,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,49
|1,22
|55,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,66
|-0,37
|122,81
|Euro Yat. Ort.
|2,32
|2,65
|106,09
|Euro Yatırım Holding
|2,73
|9,64
|82,00
|Fade Gıda
|6,77
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|29,34
|0,76
|102,76
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,10
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,77
|9,90
|26,26
|F-M İzmit Piston
|127,50
|-4,06
|169,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|-0,71
|63,33
|Ford Otosan
|87,25
|0,06
|31,97
|Formet Çelik Kapı
|3,99
|-4,09
|33,00
|Frigo Pak Gıda
|21,96
|-2,23
|213,47
|Galatasaray Sportif
|4,38
|-9,88
|115,76
|Garanti Bankası
|6,99
|-2,51
|-37,25
|Garanti Faktoring
|11,14
|-0,18
|187,86
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|-1,95
|135,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,83
|-1,34
|180,77
|Gediz Ambalaj
|17,75
|1,08
|162,57
|Gentaş
|3,14
|7,53
|52,28
|Gersan Elektrik
|6,89
|-2,96
|115,99
|Global Men. Değ.
|4,79
|-0,42
|154,79
|Global Yat. Holding
|4,73
|6,77
|-2,87
|Good-Year
|5,16
|-1,53
|27,41
|Göltaş Çimento
|24,38
|-2,79
|37,04
|Gözde Girişim
|5,81
|1,04
|13,04
|GSD Denizcilik
|4,27
|-0,93
|66,80
|GSD Holding
|2,06
|-0,96
|38,26
|Gübre Fabrik.
|28,20
|-1,26
|211,95
|Güler Yat. Holding
|14,65
|-4,50
|621,67
|Halk GMYO
|2,37
|1,28
|103,50
|Hatay Tekstil
|13,47
|9,96
|100,03
|Hedef Girişim
|4,82
|5,93
|101,99
|Hektaş
|12,39
|-1,82
|54,49
|HUB Girişim
|17,83
|-1,82
|89,91
|Hürriyet Gzt.
|1,99
|0,51
|74,56
|ICBC Turkey Bank
|7,00
|-3,98
|32,83
|İdealist Danışmanlık
|8,78
|7,60
|164,46
|İdealist GMYO
|6,50
|4,67
|112,42
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|3,62
|-26,84
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|-0,68
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|6,50
|8,15
|43,17
|İhlas Holding
|1,09
|0,93
|19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|0,00
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|17,21
|8,24
|83,48
|Info Yatırım
|9,90
|-2,94
|103,59
|İntema
|23,90
|-7,00
|158,10
|Inveo Yatırım Holding
|24,74
|-1,59
|221,72
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|-1,69
|50,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,12
|0,28
|-8,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)