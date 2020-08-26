Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,48
|0,29
|87,10
|Acıpayam Selüloz
|8,94
|0,68
|41,58
|Adel Kalemcilik
|16,71
|1,15
|6,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|4,64
|42,13
|Afyon Çimento
|3,84
|1,05
|68,55
|Ak Enerji
|1,84
|3,95
|68,81
|Akbank
|4,96
|1,64
|-38,84
|Akçansa
|11,82
|-0,34
|21,93
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,98
|-4,96
|136,02
|Akfen GMYO
|3,12
|0,32
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,42
|0,70
|4,57
|Akiş GMYO
|3,00
|9,09
|-4,23
|Akmerkez GMYO
|43,20
|-3,40
|92,82
|Aksa
|6,73
|-1,32
|-3,90
|Aksa Enerji
|5,05
|3,48
|32,89
|Aksigorta
|6,92
|2,22
|27,73
|Aksu Enerji
|9,94
|0,00
|-33,15
|Alarko Carrıer
|83,60
|-1,59
|39,97
|Alarko GMYO
|14,49
|-0,75
|-1,42
|Alarko Holding
|4,74
|0,21
|-20,34
|Albaraka Türk
|1,51
|2,03
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,94
|9,96
|123,75
|Alkim Kağıt
|14,05
|-2,77
|159,24
|Alkim Kimya
|12,90
|0,00
|108,00
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,19
|2,59
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|42,90
|1,90
|329,43
|Anadolu Cam
|5,35
|2,88
|26,39
|Anadolu Efes
|19,76
|-0,70
|-7,13
|Anadolu Grubu Holding
|16,61
|-0,54
|-5,57
|Anadolu Hayat Emek.
|7,19
|-1,10
|18,16
|Anadolu Isuzu
|13,23
|-1,19
|8,71
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,79
|50,47
|Anel Elektrik
|5,47
|3,01
|70,66
|Arçelik
|21,98
|0,55
|5,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,76
|-2,83
|Arena Bilgisayar
|27,24
|3,26
|273,92
|Armada Bilgisayar
|33,64
|0,96
|105,25
|Arsan Tekstil
|5,02
|0,80
|40,22
|Artı Yatırım Holding
|2,11
|-0,47
|160,49
|Aselsan
|16,98
|0,30
|62,66
|Ata GMYO
|3,37
|0,60
|-25,61
|Atakule GMYO
|2,41
|6,17
|25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|2,13
|0,00
|113,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-3,73
|60,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,88
|0,94
|-3,92
|Avrasya GMYO
|2,03
|-0,49
|34,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,59
|4,86
|42,31
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,01
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,61
|6,49
|Ayen Enerji
|5,12
|-1,92
|47,55
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,06
|3,59
|176,71
|Aygaz
|11,71
|-0,26
|-3,59
|Bagfaş
|14,15
|1,14
|-15,87
|Bak Ambalaj
|9,92
|1,95
|36,18
|Balatacılar Balatacılık
|1,97
|-1,99
|58,87
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|1,41
|42,86
|Banvit
|23,60
|-0,42
|27,09
|Baştaş Başkent Çimento
|4,14
|-0,24
|59,85
|Batı Çimento
|3,50
|3,86
|5,74
|Batısöke Çimento
|1,70
|7,59
|29,77
|Bayrak Taban Sanayi
|6,29
|-0,63
|Bera Holding
|8,10
|-2,99
|110,39
|Berkosan Yalıtım
|4,51
|-2,38
|64,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,98
|-0,33
|21,63
|Beyaz Filo
|3,37
|-2,03
|7,67
|Bilici Yatırım
|7,30
|-1,22
|69,78
|Bim Mağazalar
|71,65
|2,95
|55,06
|Birko Mensucat
|0,41
|0,00
|32,26
|Birlik Mensucat
|2,45
|1,66
|114,91
|Bizim Mağazaları
|14,79
|1,86
|32,41
|Bomonti Elektrik
|5,90
|0,00
|360,94
|Borusan Mannesmann
|12,55
|0,40
|9,61
|Borusan Yat. Paz.
|85,50
|0,12
|42,71
|Bosch Fren Sistemleri
|880,90
|-4,77
|206,10
|Bossa
|9,26
|0,43
|14,89
|Brisa
|11,95
|-3,00
|27,41
|Burçelik
|19,99
|-5,97
|244,06
|Burçelik Vana
|52,50
|-2,96
|440,68
|Bursa Çimento
|5,38
|1,32
|34,39
|Carrefoursa
|6,83
|9,98
|45,01
|Casa Emtia Petrol
|26,98
|-1,89
|187,33
|Ceo Event Medya
|4,04
|-6,48
|10,32
|Coca Cola İçecek
|42,70
|-1,79
|12,79
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|0,00
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|7,59
|10,00
|163,54
|Çelebi
|72,50
|-1,36
|-28,99
|Çelik Halat
|12,66
|1,93
|94,77
|Çemaş Döküm
|1,52
|0,00
|21,26
|Çemtaş
|10,90
|3,51
|34,09
|Çimbeton
|70,10
|0,65
|69,90
|Çimentaş
|24,32
|0,41
|62,13
|Çimsa
|11,70
|-0,59
|28,85
|Çuhadaroğlu Metal
|5,62
|9,98
|76,18
|Dagi Giyim
|9,65
|-0,52
|286,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,70
|-1,03
|196,46
|Dardanel
|11,62
|-0,60
|206,60
|Datagate Bilgisayar
|8,58
|0,35
|9,86
|Demısaş Döküm
|5,94
|10,00
|70,69
|Denge Holding
|2,59
|3,60
|89,05
|Deniz GMYO
|3,00
|-4,76
|42,57
|Denizli Cam
|7,17
|3,02
|-14,03
|Derimod
|6,30
|0,00
|-11,76
|Derlüks Deri
|8,94
|0,22
|120,97
|Desa Deri
|5,63
|-2,26
|24,01
|Despec Bilgisayar
|7,10
|2,90
|67,45
|Deva Holding
|19,50
|2,20
|118,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,15
|2,87
|175,64
|Ditaş Doğan
|28,16
|2,40
|195,95
|DO-CO
|326,40
|-0,34
|-42,13
|Doğan Burda
|25,50
|-5,63
|320,10
|Doğan Holding
|2,13
|3,90
|18,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|4,72
|61,21
|Doğusan
|3,24
|9,83
|55,77
|Doğuş GMYO
|12,67
|-6,43
|179,69
|Doğuş Otomotiv
|14,88
|1,16
|56,30
|Döktaş Dökümcülük
|27,00
|1,20
|-14,68
|Duran Doğan Basım
|16,07
|0,82
|14,46
|Dyo Boya
|5,95
|2,76
|21,43
|Eczacıbaşı İlaç
|5,73
|1,60
|56,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,50
|2,11
|50,53
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|8,66
|80,58
|Ege Endüstri
|725,00
|1,26
|28,87
|Ege Gübre
|93,95
|-0,58
|90,58
|Ege Profil
|16,10
|1,13
|34,50
|Ege Seramik
|5,25
|-0,57
|42,72
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,92
|-4,17
|187,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,91
|-2,15
|133,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|-2,86
|240,00
|Egeplast
|15,48
|-0,77
|23,84
|Ekiz Kimya
|8,96
|5,41
|1368,85
|Emek Elektrik
|3,07
|0,99
|93,08
|Eminiş Ambalaj
|3,75
|0,27
|146,71
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-1,06
|28,48
|Enerjisa Enerji
|8,15
|-1,57
|20,99
|Enka İnşaat
|6,61
|0,61
|18,42
|Erbosan
|21,80
|1,30
|-12,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|-0,11
|-0,55
|Ersu Gıda
|4,19
|-0,71
|102,42
|Escort Teknoloji
|3,31
|0,30
|138,13
|Etiler Gıda
|3,75
|1,08
|53,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,96
|9,50
|22,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,65
|1,85
|38,21
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|2,60
|40,35
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|2,42
|12,67
|Fade Gıda
|5,30
|-0,93
|Fenerbahçe Futbol
|23,04
|9,92
|59,23
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,80
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,75
|0,81
|-17,94
|F-M İzmit Piston
|85,00
|-1,16
|79,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,09
|0,90
|31,21
|Ford Otosan
|85,95
|-1,66
|30,00
|Formet Çelik Kapı
|2,99
|-0,33
|-0,33
|Frigo Pak Gıda
|30,08
|-4,20
|132,10
|Galatasaray Sportif
|2,99
|4,18
|47,29
|Garanti Bankası
|6,90
|1,92
|-38,06
|Garanti Faktoring
|11,53
|6,07
|197,93
|Garanti Yat. Ort.
|2,11
|-1,40
|97,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|2,56
|193,49
|Gedik Yatırım Holding
|22,00
|1,85
|186,09
|Gediz Ambalaj
|12,75
|-1,01
|88,61
|Gentaş
|2,76
|0,00
|33,85
|Gersan Elektrik
|6,33
|-3,36
|98,43
|Global Men. Değ.
|4,85
|-1,02
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,41
|0,46
|-9,45
|Good-Year
|4,56
|0,00
|12,59
|Göltaş Çimento
|20,22
|0,10
|13,66
|Gözde Girişim
|5,08
|0,59
|-1,17
|GSD Denizcilik
|3,98
|-0,50
|55,47
|GSD Holding
|2,14
|0,47
|43,62
|Gübre Fabrik.
|26,82
|1,51
|196,68
|Güler Yat. Holding
|19,40
|-4,06
|855,67
|Güneş Sigorta
|6,58
|5,62
|201,83
|Halk GMYO
|2,13
|1,43
|74,97
|Halk Sigorta
|3,54
|5,99
|111,51
|Hatay Tekstil
|9,23
|-0,11
|37,07
|Hedef Girişim
|3,92
|-1,26
|50,19
|Hektaş
|12,03
|1,43
|50,00
|HUB Girişim
|20,70
|-3,54
|120,48
|Hürriyet Gzt.
|1,80
|-1,10
|57,89
|ICBC Turkey Bank
|6,33
|-5,24
|20,11
|İdealist Danışmanlık
|4,10
|0,49
|23,49
|İdealist GMYO
|4,40
|-3,30
|43,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|0,00
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|2,96
|6,47
|-34,80
|İhlas Holding
|0,81
|-1,22
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|1,75
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|12,18
|-0,33
|29,85
|Info Yatırım
|6,44
|1,58
|32,44
|İntema
|15,73
|10,00
|69,87
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|1,33
|47,93
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|-0,73
|-12,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)