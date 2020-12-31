Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|2,54
|2,31
|9,96
|Türk Traktör
|182,70
|167,50
|9,07
|İndeks Bilgisayar
|19,13
|18,06
|5,92
|Yataş
|14,45
|13,68
|5,63
|Good-Year
|8,36
|7,92
|5,56
|Çelebi
|184,90
|175,50
|5,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,08
|45,84
|4,89
|Karel Elektronik
|23,06
|22,12
|4,25
|Alarko Holding
|8,64
|8,38
|3,10
|DO-CO
|630,00
|613,10
|2,76
|Ege Endüstri
|1.770,10
|1.723,50
|2,70
|Zorlu Enerji
|2,77
|2,70
|2,59
|Alkim Kimya
|14,90
|14,55
|2,41
|Gübre Fabrikaları
|86,05
|84,05
|2,38
|Aksa Enerji
|7,44
|7,27
|2,34
|Aksa
|14,59
|14,28
|2,17
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,66
|29,04
|2,13
|Migros Ticaret
|42,80
|42,18
|1,47
|MLP Sağlık
|19,87
|19,64
|1,17
|Sasa Polyester
|20,22
|20,02
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)