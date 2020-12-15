Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.264,80
|2.968,00
|10,00
|Ege Endüstri
|1.702,80
|1.589,30
|7,14
|Torunlar GMYO
|4,09
|3,83
|6,79
|Brisa
|20,14
|19,08
|5,56
|Alkim Kimya
|14,62
|13,95
|4,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,54
|39,08
|3,74
|MLP Sağlık
|19,32
|18,64
|3,65
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|2,03
|3,45
|Tüpraş
|108,30
|104,80
|3,34
|Albaraka Türk
|1,92
|1,86
|3,23
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,38
|14,98
|2,67
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,14
|3,06
|2,61
|Ford Otosan
|127,00
|123,80
|2,58
|Anadolu Efes
|22,36
|21,80
|2,57
|Aksigorta
|8,63
|8,42
|2,49
|İş GMYO
|2,17
|2,12
|2,36
|Halkbank
|5,47
|5,35
|2,24
|İpek Doğal Enerji
|12,32
|12,05
|2,24
|Petkim
|4,95
|4,85
|2,06
|Alarko GMYO
|20,92
|20,52
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)