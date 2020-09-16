Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|738,40
|671,30
|10,00
|Halk GMYO
|2,39
|2,23
|7,17
|Yataş
|8,65
|8,09
|6,92
|Sasa Polyester
|17,00
|16,27
|4,49
|Akçansa
|13,20
|12,64
|4,43
|Borusan Mannesmann
|13,60
|13,14
|3,50
|Şekerbank
|1,51
|1,46
|3,42
|Çimsa
|12,16
|11,78
|3,23
|Çemtaş
|11,99
|11,62
|3,18
|Deva Holding
|19,90
|19,38
|2,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,66
|17,20
|2,67
|Bagfaş
|15,76
|15,39
|2,40
|Otokar
|147,90
|144,50
|2,35
|Logo Yazılım
|92,25
|90,15
|2,33
|Kardemir (D)
|3,17
|3,11
|1,93
|Ege Endüstri
|755,00
|744,00
|1,48
|Koza Altın
|80,25
|79,15
|1,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|8,76
|1,37
|Tekfen Holding
|15,65
|15,51
|0,90
|MLP Sağlık
|17,47
|17,32
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)