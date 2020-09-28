Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|75,70
|68,85
|9,95
|Borusan Mannesmann
|15,16
|13,79
|9,93
|Şişe Cam
|7,77
|7,07
|9,90
|Trakya Cam
|5,10
|4,66
|9,44
|Soda Sanayii
|8,75
|8,00
|9,38
|Anadolu Cam
|6,65
|6,09
|9,20
|Global Yatırım Holding
|4,73
|4,43
|6,77
|Çimsa
|13,15
|12,41
|5,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,52
|8,13
|4,80
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|5,40
|4,44
|Aksa Enerji
|6,00
|5,81
|3,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,02
|23,26
|3,27
|Netaş Telekomünikasyon
|17,34
|16,88
|2,73
|Yataş
|8,82
|8,59
|2,68
|Aksigorta
|7,57
|7,39
|2,44
|Logo Yazılım
|96,45
|94,20
|2,39
|Klimasan Klima
|14,49
|14,19
|2,11
|DO-CO
|314,30
|308,80
|1,78
|Karel Elektronik
|18,25
|17,95
|1,67
|ASELSAN
|17,46
|17,22
|1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)