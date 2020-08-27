Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,45
|9,80
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|11,42
|6,04
|Aksa Enerji
|5,35
|5,05
|5,94
|Türk Traktör
|92,15
|87,05
|5,86
|Sasa Polyester
|15,98
|15,13
|5,62
|Ege Endüstri
|765,10
|725,00
|5,53
|Odaş Elektrik
|2,46
|2,34
|5,13
|Çemtaş
|11,38
|10,90
|4,40
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,66
|4,37
|Gübre Fabrikaları
|27,98
|26,82
|4,33
|Halk GMYO
|2,12
|2,04
|4,04
|Karsan Otomotiv
|3,12
|3,00
|4,00
|Özak GMYO
|3,95
|3,80
|3,95
|Koza Madencilik
|13,23
|12,75
|3,76
|Bursa Çimento
|5,58
|5,38
|3,72
|Bagfaş
|14,64
|14,15
|3,46
|GSD Holding
|2,21
|2,14
|3,27
|Aksigorta
|7,13
|6,92
|3,03
|Gözde Girişim
|5,23
|5,08
|2,95
|Good-Year
|4,69
|4,56
|2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)