Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,26
|9,69
|5,88
|Güneş Sigorta
|6,58
|6,23
|5,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,10
|7,72
|4,92
|Şişe Cam
|6,25
|5,98
|4,52
|MLP Sağlık
|15,50
|14,86
|4,31
|Doğan Holding
|2,13
|2,05
|3,90
|Vestel
|17,22
|16,58
|3,86
|Çemtaş
|10,90
|10,53
|3,51
|Aksa Enerji
|5,05
|4,88
|3,48
|Soda Sanayii
|7,07
|6,85
|3,21
|Netaş Telekomünikasyon
|15,33
|14,86
|3,16
|Trakya Cam
|4,09
|3,97
|3,02
|İş GMYO
|1,74
|1,69
|2,96
|Bim Mağazalar
|71,65
|69,60
|2,95
|Anadolu Cam
|5,35
|5,20
|2,88
|Aksigorta
|6,92
|6,77
|2,22
|Deva Holding
|19,50
|19,08
|2,20
|Oyak Çimento
|7,60
|7,44
|2,15
|İş Bankası (C)
|4,97
|4,87
|2,05
|Albaraka Türk
|1,51
|1,48
|2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)