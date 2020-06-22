Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|6,49
|5,90
|10,00
|Bizim Mağazaları
|19,48
|17,71
|9,99
|Gübre Fabrikaları
|29,64
|26,96
|9,94
|Karsan Otomotiv
|2,55
|2,32
|9,91
|Halkbank
|6,45
|6,11
|5,56
|Koza Madencilik
|13,44
|12,79
|5,08
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,85
|4,86
|Albaraka Türk
|1,64
|1,57
|4,46
|Şişe Cam
|5,41
|5,18
|4,44
|İş Bankası (C)
|5,53
|5,30
|4,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,92
|23,06
|3,73
|Aygaz
|11,59
|11,22
|3,30
|Trakya Cam
|3,50
|3,39
|3,24
|Akbank
|6,17
|5,99
|3,01
|Doğuş Otomotiv
|16,14
|15,67
|3,00
|Koza Altın
|81,60
|79,35
|2,84
|Yataş
|8,14
|7,92
|2,78
|İş GMYO
|1,91
|1,86
|2,69
|Klimasan Klima
|16,82
|16,38
|2,68
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,98
|6,80
|2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)