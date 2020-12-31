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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:47:44 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan95,55100,00-4,45
Otokar318,40332,50-4,24
Hektaş19,0719,90-4,17
Selçuk Ecza Deposu13,6514,21-3,94
Borusan Mannesmann27,8028,60-2,80
Pınar Süt23,0823,70-2,63
Anadolu Grubu Holding26,4226,98-2,08
Ereğli Demir Çelik14,9315,21-1,84
Kordsa Teknik Tekstil15,5515,84-1,83
Bim Mağazalar75,5076,80-1,69
Petkim4,985,06-1,58
Halk GMYO3,213,26-1,53
Albaraka Türk1,941,97-1,52
Gözde Girişim7,988,09-1,36
Şekerbank1,511,53-1,31
Halkbank5,565,63-1,24
Bizim Mağazaları15,3615,55-1,22
Bagfaş20,0020,24-1,19
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,781,80-1,11
Vakıflar Bankası4,714,76-1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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