Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|95,55
|100,00
|-4,45
|Otokar
|318,40
|332,50
|-4,24
|Hektaş
|19,07
|19,90
|-4,17
|Selçuk Ecza Deposu
|13,65
|14,21
|-3,94
|Borusan Mannesmann
|27,80
|28,60
|-2,80
|Pınar Süt
|23,08
|23,70
|-2,63
|Anadolu Grubu Holding
|26,42
|26,98
|-2,08
|Ereğli Demir Çelik
|14,93
|15,21
|-1,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,55
|15,84
|-1,83
|Bim Mağazalar
|75,50
|76,80
|-1,69
|Petkim
|4,98
|5,06
|-1,58
|Halk GMYO
|3,21
|3,26
|-1,53
|Albaraka Türk
|1,94
|1,97
|-1,52
|Gözde Girişim
|7,98
|8,09
|-1,36
|Şekerbank
|1,51
|1,53
|-1,31
|Halkbank
|5,56
|5,63
|-1,24
|Bizim Mağazaları
|15,36
|15,55
|-1,22
|Bagfaş
|20,00
|20,24
|-1,19
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,78
|1,80
|-1,11
|Vakıflar Bankası
|4,71
|4,76
|-1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)