Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,08
|13,91
|-5,97
|Selçuk Ecza Deposu
|15,90
|16,88
|-5,81
|Hektaş
|14,19
|14,85
|-4,44
|Bagfaş
|19,76
|20,40
|-3,14
|Akçansa
|15,14
|15,61
|-3,01
|Çemtaş
|15,10
|15,50
|-2,58
|Vestel
|21,22
|21,68
|-2,12
|Net Holding
|3,28
|3,34
|-1,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,40
|27,90
|-1,79
|Özak GMYO
|5,42
|5,51
|-1,63
|Sasa Polyester
|19,40
|19,70
|-1,52
|İndeks Bilgisayar
|16,38
|16,63
|-1,50
|Aygaz
|14,20
|14,40
|-1,39
|Doğuş Otomotiv
|27,40
|27,76
|-1,30
|Gübre Fabrik.
|48,74
|49,38
|-1,30
|Çelebi
|96,05
|97,25
|-1,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,26
|15,45
|-1,23
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,79
|1,81
|-1,10
|Sabancı Holding
|10,56
|10,67
|-1,03
|Pınar Süt
|21,18
|21,40
|-1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)