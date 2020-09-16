Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,47
|5,65
|-3,19
|GSD Holding
|2,09
|2,15
|-2,79
|Klimasan Klima
|14,60
|14,97
|-2,47
|Ford Otosan
|90,95
|93,10
|-2,31
|Şok Marketler
|12,60
|12,89
|-2,25
|Türk Traktör
|100,60
|102,80
|-2,14
|Mavi Giyim
|38,30
|39,00
|-1,79
|İş GMYO
|1,70
|1,73
|-1,73
|Odaş Elektrik
|2,56
|2,60
|-1,54
|Enerjisa Enerji
|8,62
|8,73
|-1,26
|Netaş Telekom.
|15,70
|15,90
|-1,26
|Anadolu Efes
|20,86
|21,12
|-1,23
|TAV Havalimanları
|15,63
|15,82
|-1,20
|Tat Gıda
|10,74
|10,87
|-1,20
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|5,22
|-1,15
|Petkim
|4,35
|4,40
|-1,14
|Aksigorta
|7,09
|7,17
|-1,12
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,81
|-1,10
|Türk Hava Yolları
|10,62
|10,73
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|6,82
|6,89
|-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)