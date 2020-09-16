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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:49:38 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,47 5,65 -3,19
GSD Holding 2,09 2,15 -2,79
Klimasan Klima 14,60 14,97 -2,47
Ford Otosan 90,95 93,10 -2,31
Şok Marketler 12,60 12,89 -2,25
Türk Traktör 100,60 102,80 -2,14
Mavi Giyim 38,30 39,00 -1,79
İş GMYO 1,70 1,73 -1,73
Odaş Elektrik 2,56 2,60 -1,54
Enerjisa Enerji 8,62 8,73 -1,26
Netaş Telekom. 15,70 15,90 -1,26
Anadolu Efes 20,86 21,12 -1,23
TAV Havalimanları 15,63 15,82 -1,20
Tat Gıda 10,74 10,87 -1,20
Kerevitaş Gıda 5,16 5,22 -1,15
Petkim 4,35 4,40 -1,14
Aksigorta 7,09 7,17 -1,12
Emlak Konut GMYO 1,79 1,81 -1,10
Türk Hava Yolları 10,62 10,73 -1,03
Eczacıbaşı İlaç 6,82 6,89 -1,02


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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