Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,81
|3,02
|-6,95
|Türk Traktör
|96,00
|103,00
|-6,80
|Borusan Mannesmann
|12,52
|13,19
|-5,08
|İpek Doğal Enerji
|11,32
|11,92
|-5,03
|Migros Ticaret
|38,40
|40,40
|-4,95
|Doğuş Otomotiv
|16,01
|16,83
|-4,87
|Akçansa
|12,46
|13,08
|-4,74
|Türk Telekom
|7,28
|7,63
|-4,59
|Özak GMYO
|3,88
|4,05
|-4,20
|MLP Sağlık
|17,10
|17,84
|-4,15
|TAV Havalimanları
|16,93
|17,65
|-4,08
|Gözde Girişim
|5,00
|5,21
|-4,03
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,53
|-3,95
|Net Holding
|2,24
|2,33
|-3,86
|Albaraka Türk
|1,50
|1,56
|-3,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|22,90
|-3,84
|Şişe Cam
|6,00
|6,23
|-3,69
|Karel Elektronik
|16,28
|16,90
|-3,67
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|17,84
|-3,59
|Yataş
|7,86
|8,15
|-3,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)