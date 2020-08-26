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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:21:29 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 15,13 16,10 -6,02
Brisa 11,95 12,32 -3,00
Petkim 4,03 4,11 -1,95
Coca Cola İçecek 42,70 43,48 -1,79
Ford Otosan 85,95 87,40 -1,66
Enerjisa Enerji 8,15 8,28 -1,57
Türk Hava Yolları 11,03 11,20 -1,52
Çelebi 72,50 73,50 -1,36
Aksa 6,73 6,82 -1,32
Migros Ticaret 38,46 38,90 -1,13
Emlak Konut GMYO 1,86 1,88 -1,06
TAV Havalimanları 15,91 16,07 -1,00
Türk Traktör 87,05 87,90 -0,97
Mavi Giyim 38,16 38,50 -0,88
Ülker Bisküvi 22,80 23,00 -0,87
Klimasan Klima 13,17 13,28 -0,83
Alarko GMYO 14,49 14,60 -0,75
Kartonsan 599,70 604,20 -0,74
İskenderun Demir Çelik 6,80 6,85 -0,73
Tüpraş 82,25 82,85 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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