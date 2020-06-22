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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:41:30 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,72 14,26 -3,79
Turkcell 16,40 16,95 -3,24
Logo Yazılım 76,00 77,90 -2,44
Aksa Enerji 4,90 4,98 -1,61
Coca Cola İçecek 42,72 43,30 -1,34
ASELSAN 32,30 32,72 -1,28
Tat Gıda 9,69 9,81 -1,22
Zorlu Enerji 1,70 1,72 -1,16
Aksigorta 6,65 6,72 -1,04
Doğan Holding 1,94 1,96 -1,02
Good-Year 5,38 5,43 -0,92
Anadolu Grubu Holding 19,30 19,45 -0,77
Sasa Polyester 10,78 10,86 -0,74
Çemtaş 8,20 8,26 -0,73
Ege Endüstri 620,70 625,10 -0,70
Netaş Telekomünikasyon 14,23 14,31 -0,56
Global Yatırım Holding 3,86 3,88 -0,52
Aksa 7,32 7,35 -0,41
MLP Sağlık 18,66 18,73 -0,37
Vestel 16,20 16,26 -0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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