Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,72
|14,26
|-3,79
|Turkcell
|16,40
|16,95
|-3,24
|Logo Yazılım
|76,00
|77,90
|-2,44
|Aksa Enerji
|4,90
|4,98
|-1,61
|Coca Cola İçecek
|42,72
|43,30
|-1,34
|ASELSAN
|32,30
|32,72
|-1,28
|Tat Gıda
|9,69
|9,81
|-1,22
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,72
|-1,16
|Aksigorta
|6,65
|6,72
|-1,04
|Doğan Holding
|1,94
|1,96
|-1,02
|Good-Year
|5,38
|5,43
|-0,92
|Anadolu Grubu Holding
|19,30
|19,45
|-0,77
|Sasa Polyester
|10,78
|10,86
|-0,74
|Çemtaş
|8,20
|8,26
|-0,73
|Ege Endüstri
|620,70
|625,10
|-0,70
|Netaş Telekomünikasyon
|14,23
|14,31
|-0,56
|Global Yatırım Holding
|3,86
|3,88
|-0,52
|Aksa
|7,32
|7,35
|-0,41
|MLP Sağlık
|18,66
|18,73
|-0,37
|Vestel
|16,20
|16,26
|-0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)