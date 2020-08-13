Borsada değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,29
|3,06
|7,52
|Deva Holding
|22,58
|21,10
|7,01
|Çimsa
|12,50
|11,72
|6,66
|Enka İnşaat
|6,77
|6,53
|3,68
|Mavi Giyim
|41,48
|40,60
|2,17
|Klimasan Klima
|14,15
|13,85
|2,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|8,46
|1,65
|Tekfen Holding
|14,74
|14,58
|1,10
|Tüpraş
|78,40
|77,75
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|8,58
|0,82
|Ford Otosan
|90,85
|90,45
|0,44
|Coca Cola İçecek
|45,48
|45,30
|0,40
|Bim Mağazalar
|67,45
|67,20
|0,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|5,87
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)