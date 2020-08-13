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Ekonomi

Borsada değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:50:03 -
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,29 3,06 7,52
Deva Holding 22,58 21,10 7,01
Çimsa 12,50 11,72 6,66
Enka İnşaat 6,77 6,53 3,68
Mavi Giyim 41,48 40,60 2,17
Klimasan Klima 14,15 13,85 2,17
Selçuk Ecza Deposu 8,60 8,46 1,65
Tekfen Holding 14,74 14,58 1,10
Tüpraş 78,40 77,75 0,84
Ereğli Demir Çelik 8,65 8,58 0,82
Ford Otosan 90,85 90,45 0,44
Coca Cola İçecek 45,48 45,30 0,40
Bim Mağazalar 67,45 67,20 0,37
Eczacıbaşı İlaç 5,89 5,87 0,34


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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