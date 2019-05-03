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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 823 milyar lira oldu

03 Mayıs 2019 Cuma 18:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding41.563.369.0401,25
Garanti Bankası34.146.000.0000,71
Ereğli Demir Çelik31.570.000.0001,19
Akbank31.096.000.0000,65
Tüpraş31.051.980.8003,16
Turkcell26.840.000.0001,58
Enka İnşaat26.550.000.0000,83
Bim Mağazalar23.999.580.0006,83
İş Bankası (C)23.354.844.3000,47
Aselsan23.142.000.0002,28
İskenderun Demir Çelik19.836.000.0001,44
Türk Hava Yolları19.182.000.0000,61
Ford Otosan19.089.504.0005,47
Yapı ve Kredi Bank.17.316.455.1320,44
Sabancı Holding15.466.261.7970,53
Türk Telekom14.525.000.0001,95
Şişe Cam13.567.500.0001,03
Arçelik12.014.447.4851,37
Anadolu Efes11.427.631.5761,01
Vakıflar Bankası9.925.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 18:54
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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