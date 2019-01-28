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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 875 milyar lira oldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding42.856.677.0451,33
Garanti Bankası37.254.000.0000,80
Tüpraş34.307.430.4004,61
Akbank33.748.000.0000,78
Turkcell31.526.000.0002,13
Ereğli Demir Çelik28.805.000.0000,95
Aselsan28.568.400.0003,05
Bim Mağazalar28.234.800.0008,91
İş Bankası (C)24.119.839.2000,52
Enka İnşaat24.050.000.0000,66
Ford Otosan20.984.418.0006,13
Türk Hava Yolları20.782.800.0000,57
İskenderun Demir Çelik19.198.000.0001,15
Sabancı Holding18.077.978.8290,63
Yapı ve Kredi Bank.15.964.926.9270,40
Türk Telekom15.540.000.0002,81
Şişe Cam13.455.000.0001,02
Arçelik12.507.729.0751,40
Anadolu Efes12.398.684.2070,90
Vakıflar Bankası11.150.000.0000,42





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:46
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