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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 800 milyar lira oldu

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 800 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100 PDPD/DD
Koç Holding36.516.931.9201,13
Garanti Bankası34.944.000.0000,75
Tüpraş30.801.561.6004,14
Aselsan27.337.200.0002,91
Akbank27.240.000.0000,63
Ereğli Demir Çelik26.740.000.0000,88
Turkcell26.664.000.0001,80
Bim Mağazalar26.595.360.0008,40
Enka İnşaat23.050.000.0000,64
Türk Hava Yolları22.314.600.0000,61
İş Bankası (C)19.439.870.4000,42
Ford Otosan18.299.956.5005,35
İskenderun Demir Çelik16.704.000.0001,00
Sabancı Holding15.670.302.1900,54
Türk Telekom13.685.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bank.13.515.282.0540,34
Anadolu Efes12.244.736.8390,88
Şişe Cam12.037.500.0000,91
Arçelik10.541.359.9981,18
Vakıflar Bankası9.775.000.0000,37


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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