Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 800 milyar lira oldu19 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 800 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 BIST 100
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|36.516.931.920
|1,13
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,75
|Tüpraş
|30.801.561.600
|4,14
|Aselsan
|27.337.200.000
|2,91
|Akbank
|27.240.000.000
|0,63
|Ereğli Demir Çelik
|26.740.000.000
|0,88
|Turkcell
|26.664.000.000
|1,80
|Bim Mağazalar
|26.595.360.000
|8,40
|Enka İnşaat
|23.050.000.000
|0,64
|Türk Hava Yolları
|22.314.600.000
|0,61
|İş Bankası (C)
|19.439.870.400
|0,42
|Ford Otosan
|18.299.956.500
|5,35
|İskenderun Demir Çelik
|16.704.000.000
|1,00
|Sabancı Holding
|15.670.302.190
|0,54
|Türk Telekom
|13.685.000.000
|2,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.515.282.054
|0,34
|Anadolu Efes
|12.244.736.839
|0,88
|Şişe Cam
|12.037.500.000
|0,91
|Arçelik
|10.541.359.998
|1,18
|Vakıflar Bankası
|9.775.000.000
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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